Galatasaray'da başkanlık için çatı aday formülü

Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesi 'tek bir ismin altında 2 yıllık güçlü yönetim' fikri tartışılıyor. Sarı-kırmızılılarda başkan adaylığı için öne çıkan isim Dursun Özbek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da başkanlık için çatı aday formülü
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08 Mayıs 2022 10:49
Başkan Burak Elmas ve ekibinin ibrasızlığının ardından yeniden seçim sürecine giren ancak davalarla kaotik bir hal alan Galatasaray'daki yönetim krizi, yeni bir boyut kazandı.

"ÇATI ADAY FORMÜLÜ"

Başkanlığa resmen aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün sessizliği; seçimi ertelettiği için tepki çeken Fırat Develioğlu ile mevcut başkan Burak Elmas'ın destek bulma çabaları derken "çatı aday" formülü gündeme geldi.

ÖNE ÇIKAN İSİM DURSUN ÖZBEK

Kulübün sıkıntılı bir süreçte olması nedeniyle '2 yıllık güçlü yönetim' fikri tartışılıyor. Çatı adaylık için öne çıkan isim ise Dursun Özbek. Camiadaki kulis faaliyetleri 11 Haziran'daki seçimin kaderini belirleyecek.

 

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