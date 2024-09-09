Galatasaray'da başarı var, kar yok

2021-22 sezonunu 13. bitiren ve dibe vuran Galatasaray'da o dönem yeni seçilen başkan Dursun Özbek ve Erden Timur'un aktif olduğu yeni yönetim, Okan Buruk ve yeni takımla zirveye döndü.
BAŞARI VAR ANCAK TRANSFERLERDEN GELİR YOK
Üst üste iki kere şampiyon olan Galatasaray, saha içindeki bu başarısını saha dışına taşıyamadı. Geçen iki sezonda transfer edilen oyunculardan henüz kulübe kar getirecek satış gerçekleşmedi.
Erden Timur'un transfer çalımı olan Zaha'dan 3 milyon euro kiralama bedeli alacak sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahilli yıldızın 8.8 milyon euro'luk ücretini ödemeye devam edecek.
OLIVEIRA'YA 5.8 MİLYON EURO
Oliveira'ya sözleşmesini feshetmesi için 5.8 milyon euro tazminat verildi. Tete ve Dubois'dan da zarar eden Cimbom, yüksek rakamlara satamadığı Zaniolo'yu kiralamakta çözüm buldu. Marcao, Boey ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimler ise 2022 yazından önce Galatasaray'a gelmişlerdi.
BAŞARI VAR ANCAK TRANSFERLERDEN GELİR YOK
Üst üste iki kere şampiyon olan Galatasaray, saha içindeki bu başarısını saha dışına taşıyamadı. Geçen iki sezonda transfer edilen oyunculardan henüz kulübe kar getirecek satış gerçekleşmedi.
Erden Timur'un transfer çalımı olan Zaha'dan 3 milyon euro kiralama bedeli alacak sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahilli yıldızın 8.8 milyon euro'luk ücretini ödemeye devam edecek.
OLIVEIRA'YA 5.8 MİLYON EURO
Oliveira'ya sözleşmesini feshetmesi için 5.8 milyon euro tazminat verildi. Tete ve Dubois'dan da zarar eden Cimbom, yüksek rakamlara satamadığı Zaniolo'yu kiralamakta çözüm buldu. Marcao, Boey ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimler ise 2022 yazından önce Galatasaray'a gelmişlerdi.
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