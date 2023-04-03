Galatasaray'da Adekugbe olmadı, forma yeniden Kazımcan'ın

Galatasaray, Adekugbe'nin pas hataları ve yanlış top kullanımından takım arkadaşları da şikayetçi oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Adekugbe olmadı, forma yeniden Kazımcan'ın
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03 Nisan 2023 09:20
6 Şubat'ta yaşadığımız depremler sonrasında TFF'nin uyguladığı olağanüstü statü sayesinde Galatasaray, Sam Adekugbe'yi Hatayspor'dan kiralamıştı.

Sarı kırmızılı formayla ikinci maçına çıkan Kanadalı sol bekin Adana Demirspor karşısında sergilediği performans beğenilmedi.

Ofans katkısı, pas yüzdesi ve adam eksiltme konusunda yetersiz bulunan Adekugbe'nin pas hataları ve yanlış top kullanımından takım arkadaşları da şikayetçi oldu.

Hal böyle olunca sol bekte formayı yeniden Kazımcan Karataş'ın giymesine karar verildi. 

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