Galatasaray'da acil transfer: Florian Grillitsch!

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor...

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da acil transfer: Florian Grillitsch!
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25 Şubat 2022 12:26
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Sensibile ve Torrent ile birlikte üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Mali şartlar masaya yatırıldı, yeni sezon planlaması kabataslak belirlendi. Sarıkırmızılı takımın kurmayları, Okan Kocuk, Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ün yeniden takıma katılmasını kararlaştırdı. Sözleşmesi sona erecek olan Halil, Pena, Babel ve Feghouli'ye veda edilecek, Morutan kiralanacak. Ayrıca Pulgar da Fiorentina'ya dönecek. Elmas, Sensibile ve Torrent öncelikli olarak bir ön libero transfer edilmesi konusunda karar aldı.

ÜZERİNDE UZLAŞILDI

İlk etapta sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculara yönelecek olan Galatasaray'da Torrent ve Sensibile ortak bir isim üzerinde anlaştığı öğrenildi. Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Florian Grillitsch...

26 yaşındaki Avusturyalı ön liberonun aynı zamanda stoper ve 8 numarada da oynayabilmesi olumlu görüldü. Vakit kaybetmeden İngiliz menajeriyle temas kurulması kararı alındı. 16 milyon euro Transfermarkt değeri bulunan Florian Grillitsch'ten transferi için bir önce söz alınmaya çalışılacak.

HOFFENHEIM'A BEDELSİZ GİTTİ

Florian Grillitsch, 1 Temmuz 2017 tarihinde Werder Bremen'den Hoffenheim'e bedelsiz bir şekilde transfer olmuştu. Bu sezon Bundesliga'da oynanan 23 karşılmaşmanın 14'ünde forma şansı buldu.

HÜCUMU SEVİYOR

Bu sezon skor üretemeyen Grillitsch, buna karşılık kariyeri boyunca çıktığı 253 karşılaşmada 32 gol, 31 asistlik performans ortaya koydu.

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