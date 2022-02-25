Galatasaray'da acil transfer: Florian Grillitsch!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Sensibile ve Torrent ile birlikte üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Mali şartlar masaya yatırıldı, yeni sezon planlaması kabataslak belirlendi. Sarıkırmızılı takımın kurmayları, Okan Kocuk, Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ün yeniden takıma katılmasını kararlaştırdı. Sözleşmesi sona erecek olan Halil, Pena, Babel ve Feghouli'ye veda edilecek, Morutan kiralanacak. Ayrıca Pulgar da Fiorentina'ya dönecek. Elmas, Sensibile ve Torrent öncelikli olarak bir ön libero transfer edilmesi konusunda karar aldı.



ÜZERİNDE UZLAŞILDI



İlk etapta sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculara yönelecek olan Galatasaray'da Torrent ve Sensibile ortak bir isim üzerinde anlaştığı öğrenildi. Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Florian Grillitsch...



26 yaşındaki Avusturyalı ön liberonun aynı zamanda stoper ve 8 numarada da oynayabilmesi olumlu görüldü. Vakit kaybetmeden İngiliz menajeriyle temas kurulması kararı alındı. 16 milyon euro Transfermarkt değeri bulunan Florian Grillitsch'ten transferi için bir önce söz alınmaya çalışılacak.



HOFFENHEIM'A BEDELSİZ GİTTİ



Florian Grillitsch, 1 Temmuz 2017 tarihinde Werder Bremen'den Hoffenheim'e bedelsiz bir şekilde transfer olmuştu. Bu sezon Bundesliga'da oynanan 23 karşılmaşmanın 14'ünde forma şansı buldu.



HÜCUMU SEVİYOR



Bu sezon skor üretemeyen Grillitsch, buna karşılık kariyeri boyunca çıktığı 253 karşılaşmada 32 gol, 31 asistlik performans ortaya koydu.





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