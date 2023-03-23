Galatasaray'da Abdülkerim gerçeği

Yoğun baş ağrısı nedeniyle A Milli Takımı'ndan çıkarılan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, takımının son lig maçında Victor Nelsson'un da cezası nedeniyle sahaya çıkmış, ancak hayal kırıklığı yaratmıştı. Başarılı savunma oyuncusunun performansının nedeni ortaya çıktı.



A Milli Takımı'ndan şiddetli baş ağrısı şikayetiyle çıkan Abdülkerim Bardakcı'nın, ligdeki Konyaspor maçına da sıkıntılı çıktığı belirlendi.



TAKIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİ



Galatasaray'ın 2-1 kaybettiği ve 14 maçlık serisinin son bulduğu Konya deplasmanında başarılı savunmacının, hasta hasta oynadığı dile getirildi. Kendisini iyi hissetmemesine rağmen Nelsson'un da yokluğunda takımı yalnız bırakmak istemeyen 28 yaşındaki futbolcu sahada yer almış, performansı hayal kırıklığı yaratmıştı.



Konya maçından sonra A Milli Takımı kampına katılan ve şiddetli baş ağrısı ile mide bulantısından şikayet edilen Abdülkerim'in hemen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tomografisi çekilen ve bir şey tespit edilmeyen Abdülkerim'in şikayetlerinin sürmesi üzerine Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına karar verildiği açıklanmıştı.



Hastanede kalmaya devam eden Abdülkerim'in ağır bir migren atağı geçirdiği tahmin edilirken, oyuncunun durumu endişe yarattı. Abdülkerim Bardakcı'nın yapılan tedavileri sonrası hastaneden taburcu edildiği açıklandı. 28 yaşındaki futbolcu, bir günlük dinlenme sonrası saha çalışmalarına başlayacak.





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