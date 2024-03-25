Galatasaray'da Abdülkerim'e sıkı takip!

Galatasaray, sakatlığını atlatan ve A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna dahil edilen Abdülkerim Bardakcı'nın durumunu yakından takip edecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Abdülkerim'e sıkı takip!
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25 Mart 2024 08:52
Galatasaray'da gözler, sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı'ya çevrildi...

Sarı-Kırmızılılar'ın deneyimli savunmacısı Abdülkerim Bardakçı, sakatlığını atlatmış ve A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna dahil edilmişti.

DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Milli futbolcu, tamamen iyileşse de Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun durumunu yakından takip edecek.

SÜREKLİ BİLGİ ALINACAK

Abdülkerim'in yeniden bir sakatlık yaşamamasının yanında performansını görebilmek adına sürekli olarak bilgi alınacak. 

 
 

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