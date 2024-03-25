Galatasaray'da Abdülkerim'e sıkı takip!

Galatasaray'da gözler, sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı'ya çevrildi...
Sarı-Kırmızılılar'ın deneyimli savunmacısı Abdülkerim Bardakçı, sakatlığını atlatmış ve A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna dahil edilmişti.
DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLECEK
Milli futbolcu, tamamen iyileşse de Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun durumunu yakından takip edecek.
SÜREKLİ BİLGİ ALINACAK
Abdülkerim'in yeniden bir sakatlık yaşamamasının yanında performansını görebilmek adına sürekli olarak bilgi alınacak.
Sarı-Kırmızılılar'ın deneyimli savunmacısı Abdülkerim Bardakçı, sakatlığını atlatmış ve A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna dahil edilmişti.
DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLECEK
Milli futbolcu, tamamen iyileşse de Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun durumunu yakından takip edecek.
SÜREKLİ BİLGİ ALINACAK
Abdülkerim'in yeniden bir sakatlık yaşamamasının yanında performansını görebilmek adına sürekli olarak bilgi alınacak.