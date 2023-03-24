Galatasaray'da 18 milyon euroluk pişmanlık!

Galatasaray'ın 6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Yusuf Demir ortalardan kayboldu. Gündemine aldığı Wilfried Gnonto ise Leeds'te harikalar yaratıyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 18 milyon euroluk pişmanlık!
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24 Mart 2023 09:32
Sezon başında Yusuf Demir'i transfer eden ancak istediği verimi alamayan Galatasaray'da büyük bir pişmanlık yaşanıyor.

Sarı kırmızılı takımda Yusuf Demir'le birlikte gündeme Wilfried Gnonto da gelmişti.

Ancak Türk olduğu için Yusuf'ta karar kılındı. Buna karşılık alınmayan Fildişi asıllı İtalya Milli Takım oyuncu Wilfried Gnonto, 4.5 milyon euro'ya Leeds'e gitti.

Şu anda Premier Lig'de harikalar yaratıyor. Piyasa değeri de 18 milyon euro'ya yükseldi.

19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Leeds ile çıktığı 20 maçta 4 gol ve 3 asist yaptı.

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