Galatasaray'da 10 numara sorunu: İşte yeni formül

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun soldan 10 numaraya geçmesi, Cimbom'un hücum gücünü azalttı.
Hem Kerem'in hem Icardi'nin verimliliği düştü. Solda oynadığı ilk 6 lig maçında 3 gol, 4 asist üreten, sonraki 6 lig sınavında skor katkısı yapamayan milli yıldız, forvet arkası oynadığı karşılaşmalarda tek golünü Manchester United deplasmanında atmıştı.
YENİ FORMÜL ARANIYOR
Teknik Direktör Okan Buruk, yıl sonunda bitecek 9 maçlık süreçte Kerem'i yeniden kanada çekmeyi planlıyor. 10 numaraya Mertens veya Ziyech geçecek. Zaha'nın sağa geçmesi de ihtimal dahilinde.
Hem Kerem'in hem Icardi'nin verimliliği düştü. Solda oynadığı ilk 6 lig maçında 3 gol, 4 asist üreten, sonraki 6 lig sınavında skor katkısı yapamayan milli yıldız, forvet arkası oynadığı karşılaşmalarda tek golünü Manchester United deplasmanında atmıştı.
YENİ FORMÜL ARANIYOR
Teknik Direktör Okan Buruk, yıl sonunda bitecek 9 maçlık süreçte Kerem'i yeniden kanada çekmeyi planlıyor. 10 numaraya Mertens veya Ziyech geçecek. Zaha'nın sağa geçmesi de ihtimal dahilinde.