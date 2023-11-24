Galatasaray'da 10 numara sorunu: İşte yeni formül

Galatasaray'da 10 numara pozisyonunda kullanılan oyunculardan verim alınamaması teknik heyetin canını sıktı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 10 numara sorunu: İşte yeni formül
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24 Kasım 2023 10:49
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun soldan 10 numaraya geçmesi, Cimbom'un hücum gücünü azalttı.

Hem Kerem'in hem Icardi'nin verimliliği düştü. Solda oynadığı ilk 6 lig maçında 3 gol, 4 asist üreten, sonraki 6 lig sınavında skor katkısı yapamayan milli yıldız, forvet arkası oynadığı karşılaşmalarda tek golünü Manchester United deplasmanında atmıştı.

YENİ FORMÜL ARANIYOR

Teknik Direktör Okan Buruk, yıl sonunda bitecek 9 maçlık süreçte Kerem'i yeniden kanada çekmeyi planlıyor. 10 numaraya Mertens veya Ziyech geçecek. Zaha'nın sağa geçmesi de ihtimal dahilinde.



 
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