Galatasaray, Çalhanoğlu için parasını hazırladı!

Takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı skorların da etkisiyle ocak ayında en az 3 takviye talep etti.

Avrupa'daki hedeflerini büyüten sarı-kırmızılı yönetim, listedeki isimlerle tek tek temasa geçecek. Bunların başında da transfer döneminin son günlerinde transferi için uğraşılan ancak İnter yönetiminin yüksek bonservis bedeli talep ettiği Hakan Çalhanoğlu yer alıyor.

15 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Her fırsatta çocukluk aşkı Galatasaray 'da forma giymek istediği belirterek topu yönetime atan milli futbolcu, kulüplerin anlaşması durumunda Türkiye'ye dönmeye dünden razı.

Orta alanda İlkay Gündoğan'ın alternatifsiz kalması ve Sara'nın da form düşüklüğü nedeniyle Hakan için yeni bir düşünceye giren yönetim, ocak ayında harekete geçecek. Inter'in daha önce talep ettiği 20-25 milyon euro'luk bedeli 15 seviyesine düşürmeye çalışacak olan Galatasaray, bunu başarırsa transferi noktalayacak.

İTALYA'DA GOL KRALI

Sakatlığı nedeniyle Milli Takım kafilesinden çıkartılan Hakan Çalhanoğlu kariyerinin en iyi dönemlerinden birisini geçiriyor. İnter forması altında İtalya'da attığı 5 golle krallık yarışında Bologna forması giyen Orsolini ile birlikte zirvede bulunan başarılı oyuncu, Bulgaristan maçında da kilidi açan isim olmuştu.