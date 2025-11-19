26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Galatasaray, Çalhanoğlu için parasını hazırladı!

Galatasaray, Inter'in yüksek bonservis istediği Hakan Çalhanoğlu için yeniden devreye girerken, yıldız oyuncuya 15 milyon euro'luk resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

calendar 19 Kasım 2025 13:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Çalhanoğlu için parasını hazırladı!
Takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı skorların da etkisiyle ocak ayında en az 3 takviye talep etti.
 
Avrupa'daki hedeflerini büyüten sarı-kırmızılı yönetim, listedeki isimlerle tek tek temasa geçecek. Bunların başında da transfer döneminin son günlerinde transferi için uğraşılan ancak İnter yönetiminin yüksek bonservis bedeli talep ettiği Hakan Çalhanoğlu yer alıyor.
 
15 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
 
Her fırsatta çocukluk aşkı Galatasaray'da forma giymek istediği belirterek topu yönetime atan milli futbolcu, kulüplerin anlaşması durumunda Türkiye'ye dönmeye dünden razı.
 
Orta alanda İlkay Gündoğan'ın alternatifsiz kalması ve Sara'nın da form düşüklüğü nedeniyle Hakan için yeni bir düşünceye giren yönetim, ocak ayında harekete geçecek. Inter'in daha önce talep ettiği 20-25 milyon euro'luk bedeli 15 seviyesine düşürmeye çalışacak olan Galatasaray, bunu başarırsa transferi noktalayacak.
 
İTALYA'DA GOL KRALI
 
Sakatlığı nedeniyle Milli Takım kafilesinden çıkartılan Hakan Çalhanoğlu kariyerinin en iyi dönemlerinden birisini geçiriyor. İnter forması altında İtalya'da attığı 5 golle krallık yarışında Bologna forması giyen Orsolini ile birlikte zirvede bulunan başarılı oyuncu, Bulgaristan maçında da kilidi açan isim olmuştu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
