Galatasaray Çağdaş Faktoring seride 1-0 öne geçti!

ING Kadınlar Basketbol Ligi Kadınlar Çeyrek Finali ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ'ı 87-64'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Çağdaş Faktoring seride 1-0 öne geçti!
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27 Mart 2025 17:11
Son güncelleme 27 Mart 2025 18:48
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında BOTAŞ'ı 87-64 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Yarı finale 2 galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı, 29 Mart Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. 

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Kemal Digilli, Özkan Talo

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 10, Ayşegül Günay Aladağ 7, Steinberga 16, Zandalasini 13, Li 8, Selin Rachel Gül 4, Sude Yılmaz 2, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan 3, Arifecan Vardar 3, Meltem Yıldızhan 8

BOTAŞ: Allen 16, Büşra Akbaş 4, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Melis Dilara Lafatan, Cave 11, Cuic 2, Rana Uçar 12, Işık Su Güven 10, Melike Yalçınkaya 4, Buket Ünal, Aleyna Tokgöz, İdil Yeniçulha

1. periyot: 26-13

Devre: 46-32

3. periyot: 66-46

Beş faulle çıkan: 33.50 Büşra Akbaş (BOTAŞ)

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