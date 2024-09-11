Galatasaray ayrılık için oyuncuyu bekliyor!

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Halil Dervişoğlu'na Süper Lig'den 3 takım talip oldu.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor Halil Dervişoğlu ile ilgileniyor.
Sarı kırmızılı takım, 3 Süper Lig ekibinin de teklifini değerlendirmeye aldı.
G.SARAY HALİL'İ BEKLİYOR
Galatasaray yönetimi, oyuncuya kendisine takım bulması için izin vermişti. Gelen bu teklifler sonrası Halil Dervişoğlu'nun kararını vermesi bekleniyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Hatayspor'da kiralık olarak geçirmişti. Galatasaray formasını 65 kez giyen Halil, 12 gol ve 4 asist yaptı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor Halil Dervişoğlu ile ilgileniyor.
Sarı kırmızılı takım, 3 Süper Lig ekibinin de teklifini değerlendirmeye aldı.
G.SARAY HALİL'İ BEKLİYOR
Galatasaray yönetimi, oyuncuya kendisine takım bulması için izin vermişti. Gelen bu teklifler sonrası Halil Dervişoğlu'nun kararını vermesi bekleniyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Hatayspor'da kiralık olarak geçirmişti. Galatasaray formasını 65 kez giyen Halil, 12 gol ve 4 asist yaptı.