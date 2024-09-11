Galatasaray ayrılık için oyuncuyu bekliyor!

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Halil Dervişoğlu için 3 Süper Lig ekibi harekete geçti. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ayrılık için oyuncuyu bekliyor!
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11 Eylül 2024 21:21
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Halil Dervişoğlu'na Süper Lig'den 3 takım talip oldu.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor Halil Dervişoğlu ile ilgileniyor.

Sarı kırmızılı takım, 3 Süper Lig ekibinin de teklifini değerlendirmeye aldı.

G.SARAY HALİL'İ BEKLİYOR

Galatasaray yönetimi, oyuncuya kendisine takım bulması için izin vermişti. Gelen bu teklifler sonrası Halil Dervişoğlu'nun kararını vermesi bekleniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Hatayspor'da kiralık olarak geçirmişti. Galatasaray formasını 65 kez giyen Halil, 12 gol ve 4 asist yaptı. 

 
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