Galatasaray, Avrupa'nın devlerini sollayarak zirveye çıktı!

17 maçta 47 puan toplayan Galatasaray, Avrupa'nın 10 büyük ligi dikkate alınarak yapılan puan durumunda da zirvede yer aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Avrupa'nın devlerini sollayarak zirveye çıktı!
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07 Ocak 2025 10:51
Süper Lig'de tarihin en iyi ilk 17 hafta performansını sergileyen Galatasaray rekorları adeta alt üst ediyor. 17 maçta 15 galibiyet alan ve hiç yenilmeyerek zirvede yer alan Cimbom, Avrupa devlerini de sollamayı başardı.

HEM DE 2 MAÇI EKSİK!

Son olarak Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'daki en önemli 10 lig dikkate alınarak yapılan puan durumunda da lider oldu. 17 haftada 47 puan toplayan Okan Buruk'un ekibini 46 puanla Premier Lig lideri Liverpool takip etti. Üstelik Galatasaray'ın maç sayısının Liverpool'dan 2 eksik olması da dikkat çekti.

Puan tablosunun 3. sırasında 17 maçta 45 puanla Hollanda lideri PSV yer aldı. Serie A lideri Napoli 44 puanla dördüncü, La Liga lideri Real Madrid ise 43 puanla 5. olarak Cimbom'un gerisinde kaldı.

FENERBAHÇE 15. SIRADA

Sporting, Atletico, PSG ve Inter gibi takımlar da Sarı-Kırmızılılar'ın geride bıraktığı ekipler arasında yer aldı. Üstelik Galatasaray yüzde 88 galibiyet yüzdesi ve 2.76 puan ortalaması ile de tüm 2024-25 sezonunun en başarılı takımı unvanına sahip. 

 
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