Galatasaray, Ali Turap'la sözleşme imzaladı!

Galatasaray, genç Ali Turap Bülbül ile 2027 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Akademi futbolcumuz Ali Turap Bülbül ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."
19 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakat ve eksikler nedeniyle Süper Lig'deki Sivasspor maçında forma şansı bulmuştu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Akademi futbolcumuz Ali Turap Bülbül ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."
19 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakat ve eksikler nedeniyle Süper Lig'deki Sivasspor maçında forma şansı bulmuştu.