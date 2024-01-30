Galatasaray'a yeni teklif: 8 milyon euro

Galatasaray Transfer Haberleri: Galatasaray'da bekleneni veremeyen Mateus Tete için Brezilya ekibi Palmeiras'tan teklif geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a yeni teklif: 8 milyon euro
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30 Ocak 2024 17:09
Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan Mateus Tete'ye talip çıktı.

NTV'de yer alan habere göre; Brezilya ekibi Palmeiras, Tete için Galatasaray'a 8 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Haberde 23 yaşındaki oyuncu ile Bahia ve Flamengo'nun da ilgilendiği ifade edildi.

G.SARAY'IN KARARI BEKLENİYOR

Yapılan bu teklife Galatasaray'ın henüz yanıt vermediği belirtildi. Tete, geçtiğimiz yaz Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tete, sarı kırmızılı formayla çıktığı 28 maçta 2 gol, 3 asist yaptı. 

 
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