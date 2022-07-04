Galatasaray'a transferde kötü haber!

Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Erik Botheim'in İtalya'dan Salernitana'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a transferde kötü haber!
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04 Temmuz 2022 22:20
Galatasaray'da hücum hattı için adı geçen isimlerden biri olan Erik Botheim, İtalya'ya transfer oluyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan ekibi Salernitana'nın, Norveçli golcünün transferinde sona geldiği belirtildi. 22 yaşındaki futbolcunun, salı günü İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceği aktarıldı.

Öte yandan Botheim'ı devre arasındaki transfer döneminde kadrosuna katan Krasnador'un da, oyuncunun ayrılış şeklinden dolayı FIFA'ya itiraz edebileceği ancak bunun uzak bir ihtimal olduğu ifade edildi.

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