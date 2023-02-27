Galatasaray'a Serie A'dan bir transfer daha

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Inter forması giyen Roberto Gagliardini'yi gündemine aldı.

, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a Serie A'dan bir transfer daha
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27 Şubat 2023 09:09
İtalya'dan gelen futbolcuların başarısı sonrasında Galatasaray'ın odağı yeniden Serie A oldu.

Çizme basınına göre; Inter'den ayrılmayı kafasına koyan Roberto Gagliardini, sarı-kırmızılıların radarına girdi. 2017-18 sezonu başında Atalanta'dan Inter'e 20.5 milyon euroya transfer olan 28 yaşındaki merkez orta saha bu sezon başkent ekibinde 17 maçta sadece 627 dakika şans bulabildi.

Bu sezon Inter formasıyla 17 resmi maça çıkan Gagliardini, bu maçlarda herhangi bir skor katkısı sağlayamadı.




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