Galatasaray'a Serie A'dan bir transfer daha









İtalya'dan gelen futbolcuların başarısı sonrasındaodağı yeniden Serie A oldu.Çizme basınına göre; Inter'den ayrılmayı kafasına koyan, sarı-kırmızılıların radarına girdi. 2017-18 sezonu başında Atalanta'dan Inter'e 20.5 milyon euroya transfer olan 28 yaşındaki merkez orta saha bu sezon başkent ekibinde 17 maçta sadece 627 dakika şans bulabildi.Bu sezon Inter formasıyla 17 resmi maça çıkan Gagliardini, bu maçlarda herhangi bir skor katkısı sağlayamadı.