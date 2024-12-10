Galatasaray'a müjdeli haber: Abdülkerim

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, yapılan antrenmanda takımla çalıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'a müjdeli haber: Abdülkerim
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10 Aralık 2024 13:34
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve Sivasspor maçında forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, Malmö maçı öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı.





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