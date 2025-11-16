Galatasaray'a milli arada müjde!

Galatasaray'a milli arada müjdeli bir haber geldi.
Arka adalesindeki zorlanma nedeniyle 5 maç kaçıran İlkay Gündoğan, milli arada takıma döndü.
YENİ JOKER İLKAY
Gençlerbirliği karşısında formasına kavuşacak İlkay, hocası Okan Buruk'un yeni jokeri olacak. Tecrübeli çalıştırıcı; Lemina-Torreira ikilisinden birini dinlendireceği maçlarda İlkay'ı 8 numarada kullanacak.
Deneyimli oyuncu, Lemina ve Torreira'nın birlikte oynadığı maçlarda ise 10 numara pozisyonuna geçecek.
İLKAY'SIZ GALATASARAY, EKSİK
İlkay'ın yokluğunu hissetmeye başlayan Galatasaray; Trabzonspor ve Kocaelispor karşısında 5 puan kaybederken gol atamamıştı.
