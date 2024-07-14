Galatasaray'a kötü haber: Guela Doue

Galatasaray'da gözler sağ bek ve orta sahaya yapılacak takviyelere çevrilmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın sağ bek transferinde öne çıkan Guela Doue konusunda kritik bir sürece girildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaşmaya vardığı, hatta kulübü Rennes'le ödeme takvimini görüştüğü Guela Doue'ye, son anda iki talip daha çıktı.
GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALDI
Roma ile Bournemouth'un hem Doue hem de kulübüyle masaya oturduğu ve Galatasaray'dan daha yüksek bir teklif sunduğu öğrenildi. 21 yaşındaki futbolcu, bu tekliflerin ardından Cim Bom'la görüşmeleri askıya aldı ve menajeri aracılığıyla haber vereceğini iletti. Sarı- Kırmızılılar şu sıralarda son dakikada çıkan bu krizi çözmeye çalışıyor.
BURUK ÇOK İSTİYOR
Doue'nin yüksek savunma kabiliyeti, fiziksel gücü ve ofansta da etkili olabilmesi, adının Okan Buruk'un listesinde en üst sıralarda olmasını sağlamıştı. Galatasaray bu transferden vazgeçmiş değil. Kulübe yakın kaynaklar, şu an için olumsuz bakmayı gerektirecek bir durum olmadığının, rutin bir prosedürün işlediğini dile getiriyor.
Sarı-Kırmızılılar; Doue ile yıllık 1.2 milyon Euro net maaş, Rennes'le de 7.5 milyon Euro ve bonuslar içeren bir bonservis bedeliyle anlaşma sağlamıştı.
Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaşmaya vardığı, hatta kulübü Rennes'le ödeme takvimini görüştüğü Guela Doue'ye, son anda iki talip daha çıktı.
GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALDI
Roma ile Bournemouth'un hem Doue hem de kulübüyle masaya oturduğu ve Galatasaray'dan daha yüksek bir teklif sunduğu öğrenildi. 21 yaşındaki futbolcu, bu tekliflerin ardından Cim Bom'la görüşmeleri askıya aldı ve menajeri aracılığıyla haber vereceğini iletti. Sarı- Kırmızılılar şu sıralarda son dakikada çıkan bu krizi çözmeye çalışıyor.
BURUK ÇOK İSTİYOR
Doue'nin yüksek savunma kabiliyeti, fiziksel gücü ve ofansta da etkili olabilmesi, adının Okan Buruk'un listesinde en üst sıralarda olmasını sağlamıştı. Galatasaray bu transferden vazgeçmiş değil. Kulübe yakın kaynaklar, şu an için olumsuz bakmayı gerektirecek bir durum olmadığının, rutin bir prosedürün işlediğini dile getiriyor.
Sarı-Kırmızılılar; Doue ile yıllık 1.2 milyon Euro net maaş, Rennes'le de 7.5 milyon Euro ve bonuslar içeren bir bonservis bedeliyle anlaşma sağlamıştı.