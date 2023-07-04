Galatasaray'a bir sponsor daha! Yıllık 5 milyon dolar

Galatasaray'dan bir sponsorluk anlaşması daha yolda. Sarı-kırmızılılar, Avrupa maçlarında göğsünde Socar markasını taşıyacak.
Galatasaray bu sözleşmeden dolayı yıllık 5 milyon dolar kasasına koyacak.
Aslan yurt için Sixt Rent A Car ile yeniden anlaşırken stat sponsorluğu için ise Rams Global ile anlaşmıştı.
Bu sene için Rams Global'den 213.6 milyon TL, Sixt Rent A Car ise 195 milyon TL kulübün kasasına girecek.
Galatasaray bu sözleşmeden dolayı yıllık 5 milyon dolar kasasına koyacak.
Aslan yurt için Sixt Rent A Car ile yeniden anlaşırken stat sponsorluğu için ise Rams Global ile anlaşmıştı.
Bu sene için Rams Global'den 213.6 milyon TL, Sixt Rent A Car ise 195 milyon TL kulübün kasasına girecek.