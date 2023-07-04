Galatasaray'a bir sponsor daha! Yıllık 5 milyon dolar

Galatasaray sponsorlarına bir yenisini daha ekliyor. Sarı-kırmızılılar Avrupa maçlarında göğsünde Socar markasını taşıyacak. Galatasaray bu sözleşmeden dolayı yıllık 5 milyon dolar kasasına koyacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'a bir sponsor daha! Yıllık 5 milyon dolar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2023 16:52
Galatasaray'dan bir sponsorluk anlaşması daha yolda. Sarı-kırmızılılar, Avrupa maçlarında göğsünde Socar markasını taşıyacak.

Galatasaray bu sözleşmeden dolayı yıllık 5 milyon dolar kasasına koyacak.

Aslan yurt için Sixt Rent A Car ile yeniden anlaşırken stat sponsorluğu için ise Rams Global ile anlaşmıştı.

Bu sene için Rams Global'den 213.6 milyon TL, Sixt Rent A Car ise 195 milyon TL kulübün kasasına girecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery