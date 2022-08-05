Galatasaray'a Bayern Münih'ten hoca!

Galatasaray, Bayern Münih altyapısında görev yapan bir ismi Florya'ya getirmek ve gençleri emanet etmek için çalışmalara başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Bayern Münih'ten hoca!
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05 Ağustos 2022 12:58
Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un "Altyapı ile ilgili önemli hazırlıklar yapıyoruz. Bunlar için ciddi bir fon oluşturulmuş olacak. Onun geliri sürekli altyapıya gidecek" sözlerinin perde arkası aralandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih altyapısında görev yapan bir ismi Florya'ya getirmek ve gençleri emanet etmek için çalışmalara başladı. Galatasaray yapacağı bu hamle ile alt yaş kategorilerinde yepyeni bir yapılanmaya gidecek. 

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