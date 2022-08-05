Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un "Altyapı ile ilgili önemli hazırlıklar yapıyoruz. Bunlar için ciddi bir fon oluşturulmuş olacak. Onun geliri sürekli altyapıya gidecek" sözlerinin perde arkası aralandı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih altyapısında görev yapan bir ismi Florya'ya getirmek ve gençleri emanet etmek için çalışmalara başladı. Galatasaray yapacağı bu hamle ile alt yaş kategorilerinde yepyeni bir yapılanmaya gidecek.
Sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih altyapısında görev yapan bir ismi Florya'ya getirmek ve gençleri emanet etmek için çalışmalara başladı. Galatasaray yapacağı bu hamle ile alt yaş kategorilerinde yepyeni bir yapılanmaya gidecek.