Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un "Altyapı ile ilgili önemli hazırlıklar yapıyoruz. Bunlar için ciddi bir fon oluşturulmuş olacak. Onun geliri sürekli altyapıya gidecek" sözlerinin perde arkası aralandı.Sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih altyapısında görev yapan bir ismi Florya'ya getirmek ve gençleri emanet etmek için çalışmalara başladı. Galatasaray yapacağı bu hamle ile alt yaş kategorilerinde yepyeni bir yapılanmaya gidecek.