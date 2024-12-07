Galatasaray'a Ada'dan iki transfer!

Ara transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, sezon başından bu yana savunma bölgesinde problem yaşadığı bölgelere transfer yapmak istiyor. İşte o isimler..

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Ada'dan iki transfer!
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07 Aralık 2024 10:31
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar sezon başından bu yana problem yaşadığı savunma bölgesine transfer yapmayı planlıyor.

STOPER VE BEK ALINACAK

Victor Nelsson'un oynadığı maçlarda beklentileri karşılayamaması ve sezon başında takıma katılan Ismail Jakobs'un sakatlığı sebebiyle düzenli olarak forma giyememesi sebebiyle Galatasaray, stoper ve sol bek mevkilerine muhakkak takviye yapmak istiyor.

Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar için Ada'dan sürpriz iki transfer iddiası geldi.

İŞTE O İSİMLER

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen sol bek Tyrick Kwon Mitchell ve Championship ekiplerinden Norwich'in 23 yaşındaki Panamalı stoperi Jose Cordoba için devrede olduğu belirtildi.

MITCHELL'İN PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Tyrick Mitchell'ın Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İngiliz oyuncu yeni sezonda Londra ekibiyle 17 maça çıkıp 1 asistlik performans sergiledi.

CORDOBA'NIN RAKAMLARI

Jose Cordoba ise Norwich'e yaz transfer döneminde katıldı ve takımıyla yeni sezonda 14 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 4.50 milyon euro olan Panamalı oyuncunun Norwich'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 
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