Galatasaray'a 5 milyon Euro'luk orta saha!

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk takviye istediği mevkileri belirledi. Bunlardan biri de orta saha hattı... Galatasaray'la ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.Cimbom'un Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar ile ilgilendiği iddia edildi. Al Hilal'da forma giyen yıldız oyuncunun Gremio ile görüştüğü ancak Valencia ve Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi.30 yaşındaki 6 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Cuellar, 2019 yılından beri Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyiyor.14 Ekim 1992 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Deportivo Cali atlyapısında başladı. 2009'da A takıma yükseldi. Sırasıyla Junior FC, Flamengo ve Al-Hilal formaları giydi. Orta sahada görev yapan Cuellar, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun boyu 1.76 cm... Tam adı Gustavo Leonardo Cuellar Gallego olan Kolombiyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...