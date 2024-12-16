Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki lider Galatasaray evinde Şenol Güneş'in ekibi Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.
RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 8. dakikada Dries Mertens, 29. dakikada Yunus Akgün ve 63. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi ve 90+8'de Ali Şahin kendi ağlarına gönderdi.
Trabzonspor'un gollerini ise 17. ve 55. dakikada Ozan Tufan ve 51. dakikada Simon Banza kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 41 puana ulaşırken, Trabzonspor 16 puana yükselmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.
PUAN DURUMU
1- Galatasaray (41)
2- Fenerbahçe (35)
14- Trabzonspor (16)
BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Malmö maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.
RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Elias Jelert, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen ile Efe Akman yer aldı.
Okan Buruk, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile yapılan mücadelede ilk 11'de oynattığı Metehan Baltacı'dan cezası nedeniyle yararlanamadı. Söz konusu mücadelede sakatlık yaşayan Sanchez'i riske etmeyerek yedeğe çeken Buruk, Batshuayi'yi de yedek oturttu.
Buruk, bu futbolcuların yerine sakatlığını atlatan Kaan Ayhan ile Barış Alper Yılmaz ile statü gereği Malmö maçında forma veremediği Sallai'yi oynattı.
KAAN VE BARIŞ DÖNDÜLER
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Kaan Ayhan 4, Barış Alper Yılmaz ise 1 resmi maçın ardından sahaya çıktı.
Son olarak ligin 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK maçında forma giyen Kaan, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikişer karşılaşmada görev yapamadı.
Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında rakibi Rey Manaj'ın darbesiyle sakatlanan Barış Alper de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçını kaçırdı.
BURUK RİSKE ETMEDİ
Teknik direktör Okan Buruk, yıldız santrfor Victor Osimhen ile savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i Trabzonspor maçında riske etmedi.
Ligde geçen hafta deplasmanda yapılan Net Global Sivasspor maçında sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama yaşayan Osimhen, Avrupa Ligi'ndeki Malmö müsabakasında forma giyemedi. Sonrasında kısmen takımla çalışmalara katılan Osimhen, Trabzonspor mücadelesinde kadroya alınsa da yedeklerde oturtuldu.
Hafta içindeki Malmö maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sanchez de kadroda yer almasına rağmen ilk 11'de görevlendirilmedi.
JAKOBS GERİ DÖNDÜ
Sarı-kırmızılı ekibin Senegalli sol beki Ismail Jakobs, sakatlığını atlatarak kadroya girdi.
Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisi ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg ve Tottenham maçlarında oynayamayan Jakobs, 12. haftadaki Reeder Samsunspor maçıyla sahalara döndü. Söz konusu maçta yeniden sakatlanan Jakobs, Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi'nde 2 maçı kaçırdı. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.
Sakatlığı nedeniyle son 4 resmi maçın kadrosuna alınmayan Yusuf Demir, Trabzonspor müsabakasıyla kadroya döndü.
ZIYECH KADRODA YOK
Galatasaray'ın Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech kadroya alınmadı.
Son dönemdeki formsuzluğuyla süre almakta zorlanan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla Trabzonspor maçının kadrosuna yazılmadı.
MELO, RAMS PARK'TA
Galatasaray'ın unutulmaz Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, karşılaşmayı tribünden izledi.
Sarı-kırmızılı formayla 2011-2015 yılları arasında üç Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç TFF Süper Kupa kazanan Melo, maç öncesi taraftarlarla kucaklaştı. Kale arkasındaki "Set"e çıkan Melo, taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı. utrAslan bayrağıyla taraftarı coşturan Melo, "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı başlattı.
Müsabaka öncesinde Melo'ya sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.
TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Bodro-mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş, son yapılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Güneş; Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Serdar Saatçı, Batista Mendy, Eren Elmalı, Ozan Tufan, John Lundstram, Edin Visca, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme ve Simon Banza 11'ini sahaya sürdü.
Tecrübeli teknik adam, yedek kulübesine Muhammet Taha Tepe, Borna Barisic, Denis Draguş, Arda Öztürk, Umut Güneş, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Engin Poyraz Efe Yıldırım ve Enis Destan'ı aldı.
Şenol Güneş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları müsabakada ilk 11'de oynattığı Arseniy Batagov ve Denis Draguş'u İstanbul'a getirmesine rağmen kadroya yazmadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Ozan Tufan ile Nwakaeme'yi formayı verdi.
GALATASARAY GOLÜ ERKEN BULDU
Maçın 8. dakikasında Galatasaray 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Yunus'un pasıyla savunma arkasına sarkan Mertens, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
MENDY'DEN MÜTHİŞ ŞUT
Maçın 10. dakikasında Trabzonspor gole yaklaştı. Yaklaşık 30 metreden kaleyi yoklayan Batista Mendy'nin sert vuruşunu, Muslera güçlükle kornere çeldi.
BU KEZ DE BANZA GOLE YAKLAŞTI
Maçın 12. dakikasında Trabzonspor beraberliğe yaklaştı; Visca'nın ortasında Banza'nın ceza sahası içinden gelişine vuruşu Abdülkerim'e çarparak kornere gitti.
TRABZONSPOR BERABERLİĞİ YAKALADI
Maçın 17. dakikasında Trabzonspor durumu 1-1'e getirdi. Sağ kanatta topla buluşan Cham'ın ortasında kafayı vuran Ozan Tufan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
YUNUS'TAN MÜTHİŞ GOL
Maçın 29. dakikasında Galatasaray yeniden öne geçti Sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, ceza alanı dışından uzak köşeye müthiş bir vuruş yaptı ve takımını 2-1 öne geçirdi.
BANZA HATAYI AFFETMEDİ
Maçın 51. dakikasında Trabzonspor durumu 2-2'ye getirdi. Topun kontrolünde auta çıkmasını isteyen Abdülkerim'in hatasından faydalanan ve topu kazanan Simon Banza, çaprazdan yaptığı vuruşla durumu 2-2'ye getirdi.
TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ
Maçın 55. dakikasında Trabzonspor 3-2 öne geçti. Simon Banza'nın ceza alanında kafayla indirdiği topa kale önünde kafayı vuran Ozan Tufan, takımını 3-2 öne geçirdi.
POZİSYON SONRASI TARTIŞMA
Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu.
55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu.
VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.
GALATASARAY, PENALTI KAZANDI
Galatasaray, Trabzonspor maçının 62. dakikasında penaltı kazandı.
Dries Mertens, Pedro Malheiro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyon için penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, önce 'hayır' işareti yaptı.
1 dakikalık incelemenin ardından VAR hakemi Onur Özütoprak, izleme tavsiyesi verdi. Monitörde kısa bir süre izleme yapan Kadir Sağlam, penaltı kararını verdi.
Topun başına gelen Michy Batshuayi, topu ağlara gönderdi.
SALLAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Galatasaray'da Roland Sallai, cezalı duruma düştü.
Nwakame'ye 65. dakikada yaptığı hareketin ardından Macar oyuncu, sarı kart gördü.
Üst üste 4 lig maçında sarı kart gören Sallai, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.
90+8'DE GOL GELDİ
Maçın 90+8. dakikasında Galatasaray 4-3 öne geçti. Trabzonspor'da Ali Şahin topu kendi ağlarına gönderdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşmayı 4-3 Galatasaray kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasına hareketlenen Mertens'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
10. dakikada Mendy'nin yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta, kaleci Muslera soluna uzanarak topu kornere çeldi.
12. dakikada Visca'nın sağdan ortasında penaltı noktası gerisindeki Banza, bekletmeden vuruşunu yaptı. Savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği top yandan kornere çıktı.
17. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Cham'ın sağ taraftan ortasında ön direğe hareketlenen Ozan Tufan, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-1
28. dakikada Cham'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden topu, kaleci Muslera iki hamlede kontrol etti.
29. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Mertens'in uzun pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1
33. dakikada Sara'nın pasında topla buluşan Sallai'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
35. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren Sallai'nin pasında Barış Alper, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı ayağı ile kurtardı.
51. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Banza, ceza sahası sağ kanadında mücadele ettiği Abdülkerim Bardakcı'dan kaptığı top sonrası sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-2
55. dakikada Draguş'un ortasında Banza, topu altıpas çizgisi önündeki Ozan Tufan'a indirdi. Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3
63. dakikada Galatasaray penaltıdan durumu 3-3'e getirdi. Malheiro'nun Mertens'e müdahalesi sonrası hakem Kadir Sağlam, pozisyonun bitmesinin ardından VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batshuayi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-3
67. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.
68. dakikada ceza sahasına giren Barış Alper'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan topu çeldi.
90+1. dakikada Ozan Tufan'ın pasında sağ çaprazda boş bir şekilde topla buluşan Draguş, vuruşunu yaptı. Abdülkerim Bardakcı, kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlağa müdahale ederek gol olmasını engelledi.
90+5. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan topa uzanarak golü önledi.
90+8. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Batshuayi, arka direkte topa kafayla filelerle buluşturdu: 4-3.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Kadir Sağlam, Candaş Elbil, Anıl Usta
Galatasaray: Muslera, Jelert (Dk. 59 Batshuayi), Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu (Dk. 75 Jakobs), Torreira (Dk. 89 Kerem Demirbay), Sara, Yunus Akgün (Dk. 75 Osimhen), Mertens, Sallai, Barış Alper Yılmaz (Dk. 89 Yusuf Demir)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçı (Dk. 90 Ali Şahin Yılmaz), Lundstram, Eren Elmalı (Dk. 90+10 Barisic), Ozan Tufan, Mendy, Visca (Dk. 46 Draguş), Cham (Dk 90+8 Umut Güneş), Nwakaeme, Banza
Goller: Dk. 8 Mertens, Dk. 29 Yunus Akgün, Dk. 63 (Penaltıdan) ve 90+8 Batshuayi (Galatasaray), Dk. 17 ve 55 Ozan Tufan, Dk. 51 Banza (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Serdar Saatçı, Dk. 22 Ozan Tufan, Dk. 90+4 Mendy (Trabzonspor), Dk. 55 Jelert, Dk. 65 Sallai, Dk. 76 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 8. dakikada Dries Mertens, 29. dakikada Yunus Akgün ve 63. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi ve 90+8'de Ali Şahin kendi ağlarına gönderdi.
Trabzonspor'un gollerini ise 17. ve 55. dakikada Ozan Tufan ve 51. dakikada Simon Banza kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 41 puana ulaşırken, Trabzonspor 16 puana yükselmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.
PUAN DURUMU
1- Galatasaray (41)
2- Fenerbahçe (35)
14- Trabzonspor (16)
BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Malmö maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.
RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Elias Jelert, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen ile Efe Akman yer aldı.
Okan Buruk, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile yapılan mücadelede ilk 11'de oynattığı Metehan Baltacı'dan cezası nedeniyle yararlanamadı. Söz konusu mücadelede sakatlık yaşayan Sanchez'i riske etmeyerek yedeğe çeken Buruk, Batshuayi'yi de yedek oturttu.
Buruk, bu futbolcuların yerine sakatlığını atlatan Kaan Ayhan ile Barış Alper Yılmaz ile statü gereği Malmö maçında forma veremediği Sallai'yi oynattı.
KAAN VE BARIŞ DÖNDÜLER
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Kaan Ayhan 4, Barış Alper Yılmaz ise 1 resmi maçın ardından sahaya çıktı.
Son olarak ligin 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK maçında forma giyen Kaan, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikişer karşılaşmada görev yapamadı.
Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında rakibi Rey Manaj'ın darbesiyle sakatlanan Barış Alper de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçını kaçırdı.
BURUK RİSKE ETMEDİ
Teknik direktör Okan Buruk, yıldız santrfor Victor Osimhen ile savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i Trabzonspor maçında riske etmedi.
Ligde geçen hafta deplasmanda yapılan Net Global Sivasspor maçında sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama yaşayan Osimhen, Avrupa Ligi'ndeki Malmö müsabakasında forma giyemedi. Sonrasında kısmen takımla çalışmalara katılan Osimhen, Trabzonspor mücadelesinde kadroya alınsa da yedeklerde oturtuldu.
Hafta içindeki Malmö maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sanchez de kadroda yer almasına rağmen ilk 11'de görevlendirilmedi.
JAKOBS GERİ DÖNDÜ
Sarı-kırmızılı ekibin Senegalli sol beki Ismail Jakobs, sakatlığını atlatarak kadroya girdi.
Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisi ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg ve Tottenham maçlarında oynayamayan Jakobs, 12. haftadaki Reeder Samsunspor maçıyla sahalara döndü. Söz konusu maçta yeniden sakatlanan Jakobs, Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi'nde 2 maçı kaçırdı. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.
Sakatlığı nedeniyle son 4 resmi maçın kadrosuna alınmayan Yusuf Demir, Trabzonspor müsabakasıyla kadroya döndü.
ZIYECH KADRODA YOK
Galatasaray'ın Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech kadroya alınmadı.
Son dönemdeki formsuzluğuyla süre almakta zorlanan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla Trabzonspor maçının kadrosuna yazılmadı.
MELO, RAMS PARK'TA
Galatasaray'ın unutulmaz Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, karşılaşmayı tribünden izledi.
Sarı-kırmızılı formayla 2011-2015 yılları arasında üç Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç TFF Süper Kupa kazanan Melo, maç öncesi taraftarlarla kucaklaştı. Kale arkasındaki "Set"e çıkan Melo, taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı. utrAslan bayrağıyla taraftarı coşturan Melo, "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı başlattı.
Müsabaka öncesinde Melo'ya sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.
TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Bodro-mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş, son yapılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Güneş; Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Serdar Saatçı, Batista Mendy, Eren Elmalı, Ozan Tufan, John Lundstram, Edin Visca, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme ve Simon Banza 11'ini sahaya sürdü.
Tecrübeli teknik adam, yedek kulübesine Muhammet Taha Tepe, Borna Barisic, Denis Draguş, Arda Öztürk, Umut Güneş, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Engin Poyraz Efe Yıldırım ve Enis Destan'ı aldı.
Şenol Güneş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları müsabakada ilk 11'de oynattığı Arseniy Batagov ve Denis Draguş'u İstanbul'a getirmesine rağmen kadroya yazmadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Ozan Tufan ile Nwakaeme'yi formayı verdi.
GALATASARAY GOLÜ ERKEN BULDU
Maçın 8. dakikasında Galatasaray 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Yunus'un pasıyla savunma arkasına sarkan Mertens, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
MENDY'DEN MÜTHİŞ ŞUT
Maçın 10. dakikasında Trabzonspor gole yaklaştı. Yaklaşık 30 metreden kaleyi yoklayan Batista Mendy'nin sert vuruşunu, Muslera güçlükle kornere çeldi.
BU KEZ DE BANZA GOLE YAKLAŞTI
Maçın 12. dakikasında Trabzonspor beraberliğe yaklaştı; Visca'nın ortasında Banza'nın ceza sahası içinden gelişine vuruşu Abdülkerim'e çarparak kornere gitti.
TRABZONSPOR BERABERLİĞİ YAKALADI
Maçın 17. dakikasında Trabzonspor durumu 1-1'e getirdi. Sağ kanatta topla buluşan Cham'ın ortasında kafayı vuran Ozan Tufan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
YUNUS'TAN MÜTHİŞ GOL
Maçın 29. dakikasında Galatasaray yeniden öne geçti Sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, ceza alanı dışından uzak köşeye müthiş bir vuruş yaptı ve takımını 2-1 öne geçirdi.
BANZA HATAYI AFFETMEDİ
Maçın 51. dakikasında Trabzonspor durumu 2-2'ye getirdi. Topun kontrolünde auta çıkmasını isteyen Abdülkerim'in hatasından faydalanan ve topu kazanan Simon Banza, çaprazdan yaptığı vuruşla durumu 2-2'ye getirdi.
TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ
Maçın 55. dakikasında Trabzonspor 3-2 öne geçti. Simon Banza'nın ceza alanında kafayla indirdiği topa kale önünde kafayı vuran Ozan Tufan, takımını 3-2 öne geçirdi.
POZİSYON SONRASI TARTIŞMA
Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu.
55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu.
VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.
GALATASARAY, PENALTI KAZANDI
Galatasaray, Trabzonspor maçının 62. dakikasında penaltı kazandı.
Dries Mertens, Pedro Malheiro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyon için penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, önce 'hayır' işareti yaptı.
1 dakikalık incelemenin ardından VAR hakemi Onur Özütoprak, izleme tavsiyesi verdi. Monitörde kısa bir süre izleme yapan Kadir Sağlam, penaltı kararını verdi.
Topun başına gelen Michy Batshuayi, topu ağlara gönderdi.
SALLAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Galatasaray'da Roland Sallai, cezalı duruma düştü.
Nwakame'ye 65. dakikada yaptığı hareketin ardından Macar oyuncu, sarı kart gördü.
Üst üste 4 lig maçında sarı kart gören Sallai, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.
90+8'DE GOL GELDİ
Maçın 90+8. dakikasında Galatasaray 4-3 öne geçti. Trabzonspor'da Ali Şahin topu kendi ağlarına gönderdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşmayı 4-3 Galatasaray kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasına hareketlenen Mertens'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
10. dakikada Mendy'nin yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta, kaleci Muslera soluna uzanarak topu kornere çeldi.
12. dakikada Visca'nın sağdan ortasında penaltı noktası gerisindeki Banza, bekletmeden vuruşunu yaptı. Savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği top yandan kornere çıktı.
17. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Cham'ın sağ taraftan ortasında ön direğe hareketlenen Ozan Tufan, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-1
28. dakikada Cham'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden topu, kaleci Muslera iki hamlede kontrol etti.
29. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Mertens'in uzun pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1
33. dakikada Sara'nın pasında topla buluşan Sallai'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
35. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren Sallai'nin pasında Barış Alper, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı ayağı ile kurtardı.
51. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Banza, ceza sahası sağ kanadında mücadele ettiği Abdülkerim Bardakcı'dan kaptığı top sonrası sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-2
55. dakikada Draguş'un ortasında Banza, topu altıpas çizgisi önündeki Ozan Tufan'a indirdi. Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3
63. dakikada Galatasaray penaltıdan durumu 3-3'e getirdi. Malheiro'nun Mertens'e müdahalesi sonrası hakem Kadir Sağlam, pozisyonun bitmesinin ardından VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batshuayi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-3
67. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.
68. dakikada ceza sahasına giren Barış Alper'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan topu çeldi.
90+1. dakikada Ozan Tufan'ın pasında sağ çaprazda boş bir şekilde topla buluşan Draguş, vuruşunu yaptı. Abdülkerim Bardakcı, kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlağa müdahale ederek gol olmasını engelledi.
90+5. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan topa uzanarak golü önledi.
90+8. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Batshuayi, arka direkte topa kafayla filelerle buluşturdu: 4-3.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Kadir Sağlam, Candaş Elbil, Anıl Usta
Galatasaray: Muslera, Jelert (Dk. 59 Batshuayi), Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu (Dk. 75 Jakobs), Torreira (Dk. 89 Kerem Demirbay), Sara, Yunus Akgün (Dk. 75 Osimhen), Mertens, Sallai, Barış Alper Yılmaz (Dk. 89 Yusuf Demir)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçı (Dk. 90 Ali Şahin Yılmaz), Lundstram, Eren Elmalı (Dk. 90+10 Barisic), Ozan Tufan, Mendy, Visca (Dk. 46 Draguş), Cham (Dk 90+8 Umut Güneş), Nwakaeme, Banza
Goller: Dk. 8 Mertens, Dk. 29 Yunus Akgün, Dk. 63 (Penaltıdan) ve 90+8 Batshuayi (Galatasaray), Dk. 17 ve 55 Ozan Tufan, Dk. 51 Banza (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Serdar Saatçı, Dk. 22 Ozan Tufan, Dk. 90+4 Mendy (Trabzonspor), Dk. 55 Jelert, Dk. 65 Sallai, Dk. 76 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)