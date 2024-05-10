Galatasaray, 4 dakikada kombine tüketti!

Bu sezon rekor üzerine rekor kıran Galatasaray, 2024-2025 sezonu için kombine genel satışı için duyuru yaptı. Cuma günü saat 14.00 itibariyle kombine satışının başlayacağı duyuruldu, 14.04'te 'Tükendi' yazısı çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 4 dakikada kombine tüketti!
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10 Mayıs 2024 14:19
Galatasaray, 2024-2025 sezonu için kombine genel satışı için duyuru yaptı.

Cuma günü saat 14.00 itibarıyla kombine satışının başlayacağı duyuruldu. Ancak söz konusu satışı yapan site 14.00'ten itibaren yoğunluk nedeniyle zorlukla ulaşılır hale geldi.

Yoğunluk nedeniyle binlerce vatandaş kombine sayfasına ulaşamayarak isyan etti.

14.04'te ise Galatasaray kombineleri için 'Tükendi' yazısı çıktı.

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