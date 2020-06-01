Galatasaray'da, koronavirüs pandemisi nedeniyle özel olarak iki aylık sözleşme uzatmalar resmileşti.Sarı-kırmızılı yönetim FIFA'nın getirdiği; "31 Mayıs'ta kiralık anlaşması biten oyuncunun sözleşmesi ligin bitimiyle sadece bu sezona özel olarak iki aylık uzatılabilecek" maddesini hayata geçirdi.Lemina, Andone, Seri ve Henry Onyekuru bu konuda sorun çıkarmadı.