Galatasaray'da, koronavirüs pandemisi nedeniyle özel olarak iki aylık sözleşme uzatmalar resmileşti.
Sarı-kırmızılı yönetim FIFA'nın getirdiği; "31 Mayıs'ta kiralık anlaşması biten oyuncunun sözleşmesi ligin bitimiyle sadece bu sezona özel olarak iki aylık uzatılabilecek" maddesini hayata geçirdi.
Lemina, Andone, Seri ve Henry Onyekuru bu konuda sorun çıkarmadı.
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Sarı-kırmızılı yönetim FIFA'nın getirdiği; "31 Mayıs'ta kiralık anlaşması biten oyuncunun sözleşmesi ligin bitimiyle sadece bu sezona özel olarak iki aylık uzatılabilecek" maddesini hayata geçirdi.
Lemina, Andone, Seri ve Henry Onyekuru bu konuda sorun çıkarmadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın