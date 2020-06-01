Galatasaray, 2 aylık sözleşmeleri imzaladı!

Galatasaray, koronavirüs pandemisi sebebiyle sezonun durması ve bu nedenle biten kiralık sözleşmeleri 2 aylığına uzattı.

, Fotoğraf; AA
Galatasaray, 2 aylık sözleşmeleri imzaladı!
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01 Haziran 2020 11:46
Galatasaray'da, koronavirüs pandemisi nedeniyle özel olarak iki aylık sözleşme uzatmalar resmileşti.

Sarı-kırmızılı yönetim FIFA'nın getirdiği; "31 Mayıs'ta kiralık anlaşması biten oyuncunun sözleşmesi ligin bitimiyle sadece bu sezona özel olarak iki aylık uzatılabilecek" maddesini hayata geçirdi.

Lemina, Andone, Seri ve Henry Onyekuru bu konuda sorun çıkarmadı.



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