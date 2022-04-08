Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 32'nci, 1. Lig'de 31'inci hafta maçları yapılacak; TFF 2. Lig'e 34'üncü, TFF 3. Lig 1 ve 3. Gruplara 30'uncu, 2. Grup'a ise 33'üncü hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Süper Lig:



9 Nisan Cumartesi:



13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)



16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)



16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)



20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)



20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)



10 Nisan Pazar:



13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)



16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)



16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)



20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)



11 Nisan Pazartesi:



20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)



1. Lig:



9 Nisan Cumartesi:



13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)



13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)



20.30 Adanaspor-Balıkesirspor (Yeni Adana)



10 Nisan Pazar:



13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)



16.00 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)



16.00 NasaDoge Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)



20.30 Bursaspor-Kocaelispor (Bitci Timsah Park)



11 Nisan Pazartesi:



20.30 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)



TFF 2. Lig



Beyaz Grup:



9 Nisan Cumartesi:



15.00 Pazarspor-Tarsus İdman Yurdu (Pazar İlçe)



15.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928 (Karaelmas K. Köksal)



10 Nisan Pazar:



15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor (Diyarbakır)



15.00 Kırklarelispor-Ispanta 32 Spor (Kırklareli Atatürk)



15.00 Şanlıurfaspor-Akhisarspor (Şanlıurfa GAP)



15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Pendikspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



15.00 Eskişehirspor-Uşakspor (Eskişehir Yeni-Seyircisiz)



15.00 Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)



Kırmızı Grup:



9 Nisan Cumartesi:



15.00 Silahtaroğlu Vanspor FK-Somaspor (Van Atatürk)



15.00 An Zentrum Bayburt Özel İdarespor-Niğde Anadolu FK (Bayburt Genç Osman)



15.00 Kahramanmaraşspor-Afjet Afyonspor (7 Ocak)



15.00 Etimesgut Belediyespor-Sakaryaspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)



10 Nisan Pazar:



14.00 Serik Belediyespor-Diyarbekirspor (Serik İsmail Oğan)



15.00 Turgutluspor-Ergene Velimeşespor (Turgutlu 7 Eylül)



15.00 Sivasspor Belediyespor-Adıyaman Futbol Kulübü (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)



15.00 Bodrumspor-Ankaraspor (Bodrum İlçe)



15.00 Çorum FK-1461 Trabzon FK (Çorum Şehir)



15.00 Sarıyer-İnegölspor (Yusuf Ziya Öniş)



TFF 3. Lig



1. Grup:



10 Nisan Pazar:



14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Bergama Belediyespor (Kelkit İlçe)



15.00 Kahta 02 Spor-Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor (Kahta İlçe)



15.00 Hendekspor-Formül Erbaaspor (Hendek Atatürk)



15.00 Nevşehir Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Nevşehir Gazi)



15.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Fatsa Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)



15.00 Sancaktepe Futbol Kulübü-Bursa Yıldırımspor (15 Temmuz)



15.00 Elazığspor-Batman Petrolspor (Elazığ Doğukent)



15.00 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Artvin Hopaspor (7 Ocak)



15.00 Karaman Futbol Kulübü-Başkent Gözgözler Akademi (Kemal Kaynaş)



2. Grup:



9 Nisan Cumartesi:



13.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Siirt Atatürk)



15.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Kuşadasıspor (Alanya Milli Egemenlik)



15.00 Kızılcabölükspor-68 Aksaray Belediyespor (Doğan Seyfi Atlı)



15.00 Kalecik Futbol Kulübü-Yomraspor (Çubuk İlçe)



15.00 52 Orduspor FK-Çarşambaspor (Yeni Ordu)



15.00 İskenderunspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (İskenderun 5 Temmuz)



15.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Bitexen Düzcespor (Elazığ Doğukent)



15.00 Bayrampaşaspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



15.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü-Darıca Gençlerbirliği (Iğdır Şehir)



3. Grup:



10 Nisan Pazar:



15.00 Mardin 1969-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Mardin 21 Kasım-Seyircisiz)



15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Başpınar)



15.00 Esenler Erokspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenler Erokspor)



15.00 Yeşilyurt DÇ Ofspor-Orduspor 1967 (Of İlçe)



15.00 Karşıyaka-Ağrı 1970 (Bornova Aziz Kocaoğlu)



15.00 Fethiyespor-Modafen (Fethiye İlçe)



15.00 Belediye Derincespor-Çankaya Futbol Kulübü (Belediye Derincespor Doğal Çim)



15.00 İçel İdmanyurduspor-Ceyhanspor (Mersin)



15.00 Kardemir Karabükspor-Criptoswaps Edirnespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)





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