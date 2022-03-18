Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'e 30'uncu, Spor Toto 1. Lig'e ise 29'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek.



TFF 2. Lig'de 30'uncu, TFF 3. Lig'de ise 1. ve 3. Grup'ta 27'nci, 2. Grup'ta ise 30'uncu hafta müsabakaları yapılacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 15. hafta karşılaşmaları oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



Süper Lig



18 Mart Cuma:



20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)



19 Mart Cumartesi:



13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)



16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)



16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)



19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)



20 Mart Pazar:



13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)



13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)



16.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)



19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)



Spor Toto 1. Lig



18 Mart Cuma:



17.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19 Mart Cumartesi:



13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)



19.00 NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)



20 Mart Pazar:



13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)



13.30 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Mümin Özkasap)



16.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bitci Timsah Park)



19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)



21 Mart Pazartesi:



19.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)



TFF 2. Lig



Beyaz Grup:



19 Mart Cumartesi:



14.00 Şanlıurfaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Şanlıurfa GAP)



20 Mart Pazar:



13.00 Kırşehir Belediyespor-Pendikspor (Kırşehir Ahi)



14.00 Pazarspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Pazar İlçe)



14.00 Kırklarelispor-Bucaspor 1928 (Kırklareli Atatürk)



14.00 Teco Karacabey Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



14.00 Eskişehirspor-Tarsus İdmanyurdu (Eskişehir Yeni)



14.00 Ankara Demirspor-Isparta 32 (TCDD Ankara Demirspor)



14.00 Nazilli Belediyespor-Akhisarspor (Nazilli İlçe)



Kırmızı Grup:



20 Mart Pazar:



14.00 Çorum FK-Bodrumspor (Çorum Şehir)



14.00 Sarıyer-Silahtaroğlu Vanspor (Yusuf Ziya Öniş)



14.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Somaspor (Bayburt Genç Osman)



14.00 Sivas Belediyespor-Ankaraspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)



14.00 Kahramanmaraşspor-1461 Trabzon FK (İskenderun 5 Temmuz)



14.00 Serik Belediyespor-İnegölspor (Serik İsmail Oğan)



14.00 Turgutluspor-Niğde Anadolu FK (Turgutlu 7 Eylül)



14.00 Sakaryaspor-Adıyaman FK (Yeni Sakarya Atatürk)



14.00 Ergene Velimeşespor-Afjet Afyonspor (Mustafa Kemal Atatürk)



14.00 Etimesgut Belediyespor-Diyarbekirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)



TFF 3. Lig



1. Grup:



19 Mart Cumartesi:



14.00 Batman Petrolspor-Sancaktepe FK (Batman Yeni Şehir)



20 Mart Pazar:



14.00 Bursa Yıldırımspor-Karaman Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)



14.00 Arnavutköy Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Bolluca)



14.00 Fatsa Belediyespor-Osmaniyespor (Fatsa İlçe)



14.00 Bergama Belediyespor-Artvin Hopaspor (İzmir Atatürk)



14.00 Formül Erbaaspor-Başkent Gözgözler Akademi (Erbaa İlçe)



14.00 Elazığspor-Nevşehir Belediyespor (Elazığ Doğukent)



14.00 Hendekspor-Kahta 02 (Hendek Atatürk)



14.00 Belediye Kütahyaspor-Criptoswaps Çatalcaspor (Dumlupınar)



2. Grup:



20 Mart Pazar:



13.00 Bitexen Düzcespor-Siirt İl Özel İdaresi (Düzce 18 Temmuz)



14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeşiltepe Spor Kompleksi)



14.00 Çarşambaspor-Bayrampaşa (Çarşamba Şehir)



14.00 Yomraspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Yomra İlçe)



14.00 Kalecik FK-İskenderunspor (Çubuk İlçe)



14.00 Kuşadasıspor-68 Aksaray Belediyespor (Kuşadası Özer Türk)



14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Hacettepe (Maltepe Hasan Polat)



14.00 Darıca Gençlerbirliği-Kızılcabölükspor (Darıca İlçe)



14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Şile)



3. Grup:



20 Mart Pazar:



14.00 Orduspor 1967-Esenler Erokspor (Yeni Ordu)



14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Fethiyespor (Tepecik Şenol Güneş)



14.00 Ceyhanspor-Belediye Derincespor (Ceyhan İlçe)



14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Karşıyaka (Faruk Çelik)



14.00 Çankaya FK-Ağrı 1970 (Yeni Mahalle Hasan Doğan)



14.00 Criptoswaps Edirnespor-Modafen (Edirne 25 Kasım)



14.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Mardin 1969 (Of İlçe)



14.00 Kardemir Karabükspor-İçel İdmanyurdu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Gümüşhane Yenişehir)



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi



A Grubu:



19 Mart Cumartesi:



12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Fenerbahçe (Osmanlı)



12.00 Ataşehir Belediyespor-Fatih Vatanspor (İBB Esatpaşa)



12.00 Amed Sportif Faaliyetler-1207 Antalyaspor Kadın FK (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)



12.00 Kocaeli Bayan FK-Kireçburnu (Mehmet Ali Kağıtçı)



12.00 Altay-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Bağyurdu F.S.)



20 Mart Pazar:



14.00 Beşiktaş Vodafone-Hatayspor (Gebze Alaettin Kurt)



B Grubu:



19 Mart Cumartesi:



12.00 Hakkarigücü-Galatasaray Hepsiburada (Merzan Şehir)



12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Bitexen Sivasspor Kadın FK (Muharrem Gülergin Suni Çim)



12.00 Konak Belediyespor-Çaykur Rizespor (Atatürk 1 Nolu Yan Saha)



12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Dudullu (Vefa)



14.00 ALG Spor-Trabzonspor (Batur)



20 Mart Pazar:



12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Yukatel Kayseri Kadın FK (Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim Saha)









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