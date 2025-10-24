Fuat Çapa: 'Artık hedefimiz ilk 8 olmalı'

Konferans Ligi'nde Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti. Samsunspor, bu galibiyetle Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı.

Maçın ardından Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa açıklamalarda bulundu.

Gedikleri yerden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Çapa, "İlk kura çekildiğinde "24'ün içinde olur muyuz?" hesabı yaparken, şu anda değişik hesaplar yapıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İçerideki bir sonraki maçta galip geldiğimizde, 9 puan. Artık bundan sonraki hedefimiz ilk 8 olmalı. Oyunun ve oyuncuların her geçen gün gelişmesi, yeni gelenlerin alışması bizi ayrıca mutlu ediyor. Bugün galip geldiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.