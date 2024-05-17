NBA'in eski oyuncusu Channing Frye, JJ Redick'in Los Angeles Lakers'ın başantrenörlük görevini üstlenme potansiyeline dair şüphelerini dile getirerek, bu durumu "idam cezasına" benzetti.



Frye, özellikle LeBron James ve Anthony Davis gibi yıldız oyunculara sahip bir takıma koçluk yapmanın zorluklarını vurgulayarak bu fikre karşı uyarıda bulundu.



NBA TV'ye konuşan röportajda Frye, Lakers gibi yüksek profilli bir takıma koçluk yapmanın getirdiği baskı ve beklentilerden şu şekilde bahsetti:



"Dürüst olmak gerekirse bunu bir idam cezasına benzetiyorum. El bombasının üzerine atlamak gibi bir şey. JJ'in bunlardan bağımsız olarak, koçluk yapabilecek biri olduğunu düşünüyorum."



Frye, özellikle Redick gibi birinci senesindeki bir koç için egoları yönetmenin ve stratejik kararlar almanın karmaşıklığının da altını çizdi:



"Ama bu çok ağır bir iş. Daha önce NBA'de koçluk yapma tecrübesi olmaması bir tarafa, aynı zamanda Anthony Davis, D'Angelo Russell ve LeBron James'e de koçluk yapmaya soyunuyor olacak. Bu işi öğrenmenin doğru yolu bu değil. Darvin Ham'i bile sırf doğru oyuncu değişikliği yapmadığı için ölesiyle eleştiriyorlardı.



Ben bu işi kabul etmezdim. Bana göre, soyunma odasına komuta edecek ve 'Bron, ne yapmak istediğini anlıyorum ama sahip olduğumuz kadroyla ilgili vizyonum bu' diyecek birini getirmeniz gerekiyor. Ayrıca kadroda da sorunlar var. Phil Jackson bile olsanız, yine bu tür problemleriniz oluyor. Birinci senesindeki bir koça böyle bir işi asla tavsiye etmem."



Redick'in bu yaz döneminde adı geçen Lakers, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons veya başka bir NBA takımında koçluk görevi alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.





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