Frutti Extra Bursaspor, Yiğitcan Saybir ile anlaştı

Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes'ten ayrılan Yiğitcan Saybir ile anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Frutti Extra Bursaspor, Yiğitcan Saybir ile anlaştı
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16 Haziran 2022 22:17
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Yiğitcan Saybir ile anlaştı.

Kulübün, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in 23 yaşındaki forveti Yiğitcan Saybir ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Saybir'e 'hoş geldin' diyor, Frutti Extra Bursaspor çatısı altında başarılı sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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