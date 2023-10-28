Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor.
Nice, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki teknik adam yönetiminde bu sezon Ligue 1'de çıktığı 10 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Nice, söz konusu dönemde ligde 6 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 22 puan topladı. Kulüp, maç fazlasıyla Monaco'nun önünde lider durumda bulunuyor.
Ligde son olarak cuma günü Clermont'u 1-0 mağlup eden Farioli'nin ekibi gelecek hafta ise sahasında Rennes'i ağırlayacak.
Nice, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki teknik adam yönetiminde bu sezon Ligue 1'de çıktığı 10 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Nice, söz konusu dönemde ligde 6 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 22 puan topladı. Kulüp, maç fazlasıyla Monaco'nun önünde lider durumda bulunuyor.
Ligde son olarak cuma günü Clermont'u 1-0 mağlup eden Farioli'nin ekibi gelecek hafta ise sahasında Rennes'i ağırlayacak.