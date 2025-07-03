Dallas Mavericks, tecrübeli koç Frank Vogel'ı Jason Kidd'in teknik ekibine katmaya hazırlanıyor.ESPN'e konuşan bir kaynağın aktardığına göre, taraflar anlaşmaya vardı ancak sözleşme henüz resmileşmedi.İkilinin yolları 2020 yılında Los Angeles Lakers'ta kesişmişti. O dönemde Vogel başantrenör, Kidd ise yardımcı antrenör olarak görev yapmış ve Lakers'ı "bubble" döneminde şampiyonluğa taşımışlardı. Şimdi roller tersine dönerken, Vogel Dallas'ta başasistan olarak görev yapacak.İkili Lakers'ta bir sezon daha birlikte çalıştıktan sonra, Kidd 2021-22 sezonunda Rick Carlisle'ın yerine Mavericks'in başına geçmişti. Kidd, ilk sezonunda takımı Batı Konferansı finallerine taşırken, iki yıl sonra ise NBA Finalleri'ne kadar yükseltti.Vogel, Lakers'ta geçirdiği iki sezonun ardından görevinden alınmıştı. 2023-24 sezonunda Phoenix Suns'ın başına geçen tecrübeli koç, takımın ilk turda elenmesinin ardından kovulmuştu.Vogel, daha önce Indiana Pacers ve Orlando Magic'in de başantrenörlüğünü yapmıştı. 2013 ve 2014 yıllarında Pacers'ı arka arkaya Doğu Konferansı finallerine taşımış, her iki sezonda da LeBron James'in Miami Heat'ine elenmişti.