Frank Kaminsky, Sacramento Kings ile anlaştı

Serbest oyuncu Frank Kaminsky'nin, Sacramento Kings ile bir yıllık sözleşme yapmayı kabul ettiği bildirildi.



The Athletic'den Jason Jones'a göre anlaşmanın garantili olmadığı bildirildi.



2015 Draftı'nda 9'uncu sıradan seçilmiş olan Kaminsky, Charlotte Hornets ile geçen dört yılın ardından, önceki sezonu Phoenix Suns ile geçirmişti. Kaminsky, 321 NBA maçında ortalama 9.8 sayı ve 4.0 ribaund ortalamasına sahip olsa da, zeminde alan açan bir oyuncu olarak değer taşıyor.



Kings'in ayrıca geçtiğimiz Çarşamba bir diğer pivot Hassan Whiteside'ı da veteran minimum kontratla kadrosuna eklediği belirtilmişti.



