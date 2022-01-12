Sanaldan gerçeğe" sloganlıyla son senelerde çok iyi bir momentum yakalayan Cem Bölükbaşı, 2022'de Formula 1'in bir alt destek serisi olan Formula 2'de Charouz Racing ile yarışacak.



Cem, seriye yeni katılan Van Amersfoort takımı ile 2021'in sonunda Abu Dhabi'de testlere çıkmış, Formula 2 aracıyla ilk resmi test seansı olmasına rağmen başarılı bir şekilde F2 testlerini tamamlamıştı.



Bir süredir Cem Bölükbaşı'nın F2'de yarışacağı iddia ediliyordu ve sonunda bu iddialar resmiyet kazandı. Cem, 2022'de Formula 2 yarışlarına katılacak ve böylece Formula 1 hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak.



Cem Bölükbaşı ayrıca, Formula 2'de yarışan ilk Türk yarışçı olacak. Serinin GP2 Serisi olarak adlandırıldığı daha önceki döneminde Jason Tahincioğlu ve Can Artam mücadele etmiş, Artam Monako'da puan almayı başarmıştı. Tahincioğlu'nun 2008'deki mücadelesinin ardından tek koltuklu serilerde ilk defa bu kadar üst seviyede bir Türk sürücü yarışmış olacak.



1998 doğumlu olan Cem, 5 yaşındayken motokros ile motor sporlarına başlamasının ardından 2006'da Petrol Ofisi'nin düzenlediği 25 Küçük Adam projesinde Türkiye Karting Şampiyonası'na katılmıştı. Takip eden yıllarda çeşitli karting yarışlarına katılan Cem, daha sonra Formula 4 ve Formula 3 araçlarıyla bazı testler yapsa da esas dönüm noktası sanal yarışlarda oldu.



2017'de Formula 1'in düzenlediği eSpor organizasyonuna binlerce kişiyi geride bırakarak katılmayı başaran Cem Bölükbaşı, finale kalmayı başarmış ve final yarışlarından birisini kazanmıştı. Bu şampiyonada gösterdiği başarının ardından Cem, önce Fernando Alonso'nun eSpor takımına, daha sonra Toro Rosso ve Red Bull'un eSpor takımlarına katıldı.



Cem'in sanal yarışlarda gösterdiği performans, Türkiye'yi motor sporları arenasında temsil eden Türk takım Borusan Otomotiv Motorsport'un dikkatini çekti ve BOM ekibi, 2019'da Cem'e GT4 Avrupa serisinde mücadele etme fırsatını sağladı. Cem ve deneyimli takım arkadaşı İbrahim Okyay, birlikte çıktıkları henüz 2. yarışta kendi sınıflarında 2. olarak podyuma çıktılar. Cem böylece otomobil yarışlarındaki ikinci yarışında podyumla tanıştı. Cem aynı sene Formula Renault Eurocup'ta piste çıktı ve ilk açık tekerlek serisi yarışını deneyimlemiş oldu.



2020'de BOM ile GT4 Avrupa şampiyonasında ilk tam sezonunu geçiren Cem, takım arkadaşı Yağız Gedik ile Pro-Am sınıfını 2. sırada tamamladı. Cem 2021'de F3 Asya serisinde yarıştı ve tek koltuklu serilere geçiş yapmış oldu. Cem bu şampiyonada 61 puan kazanarak sezon sonunda 9. oldu ancak çaylak pilotlar içerisinde 2. olmayı başardı. Cem, yaz döneminde BOM ile GT4 Avrupa serisinde mücadeleyi sürdürdü ve galibiyetler kazandı.



GT4 Avrupa serisine paralel olarak Cem, Van Amersfoort Racing ile Euroformula Open serisinde mücadele etmeye başladı. Hungaroring'de ilk yarışına çıkan Cem, etkileyici bir şekilde daha ilk yarışında kazanmayı başararak dikkatleri üzerine çekti. Sezon ortasında mücadeleye katılan Cem, liderlik mücadelesinin ortağı oldu ve son yarış hafta sonu Barselona'da bir zafer daha kazanarak takvimin ilk üç ayağını kaçırmasına rağmen sezonu beşinci sırada tamamladı.





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