Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'siyle devam edecek.Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Brezilya Grand Prix'sinde cumartesi günü TSİ 17.00'de sprint yarışı ve TSİ 21.00'de sıralama turları başlayacak.Yarış ise 9 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'da gerçekleştirilecek.Takımlar klasmanında üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan eden McLaren'da Büyük Britanyalı Lando Norris 357 ve 1 puan gerisindeki Avustralyalı Oscar Piastri, pilotlar sıralamasında ilk iki basamakta bulunuyor.Red Bull'da son 4 yılın şampiyonu Hollandalı Max Verstappen ise bitime 4 etap kala 321 puanla üçüncü sırada yer alıyor.Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:1. Lando Norris (Büyük Britanya): 3571. Oscar Piastri (Avustralya): 3563. Max Verstappen (Hollanda): 3214. George Russell (Büyük Britanya): 2585. Charles Leclerc (Monako): 2101. McLaren: 7132. Ferrari: 3562. Mercedes: 3554. Red Bull Racing: 3465. Williams: 111