Folcarelli: 'İyi bir rakiple oynadık'

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası bordo-mavililerde Tim Jabol-Folcarelli açıklamalarda bulundu.
"BELKİ SONUCU KORUYAMADIK AMA.."
Mücadeleyi değerlendiren Fransız oyuncu, "Bugün öncelikle iyi bir rakiple oynadık. İyi oyunculardan kurulu bir takımla karşılaşacağımızın bilincindeydik. Belki sonucu koruyamadık ama sonuçta bir puanla ayrılıyoruz. Tabii ki burada kazanmak isterdik, ancak günün sonunda bir puan aldık. Yolumuza ve çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Milli aradan sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
