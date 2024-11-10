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Fode Koita'dan Jose Mourinho'ya gönderme

Sivassporlu Fode Koita, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fode Koita'dan Jose Mourinho'ya gönderme
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10 Kasım 2024 22:46
Sivassporlu Fode Koita, Fenerbahçe'ye 4-0 kaybettikleri maçın ardından paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli takımın attığı ilk golde elle oynama olduğunu belirten Fode Koita, pozisyonun videosunu paylaştı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçındaki pozisyonlarını sosyal medyadan paylaşan Jose Mourinho'ya gönderme yapan Fode Koita, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Portekizli teknik adamı etiketledi.



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