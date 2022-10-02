FLAŞ; 'Dinamo Kiev dağılabilir'

Sezona İyi başlayamayan Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu ile yolların ayrılma ihtimali gündeme gelmiş durumda. Ukraynalı eski futbolcu Ivan Hetsko, takım içinde oluşan atmosfer nedeniyle Lucescu ile yola devam edilmesinin zor olduğunu ifade etti.



SEZONA KÖTÜ BAŞLADI



Dinamo Kiev, sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde açmıştı. Fenerbahçe ve Sturm Graz'ı eleyerek Play-Off etabına gelmiş olsalar da Benfica'ya iki maçta da kaybederek gruplara kalamadılar.



Ukrayna ekibi, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yine Fenerbahçe ile rakip oldu. Gruptaki ilk maçında İstanbul'da Fenerbahçe'ye kaybeden Dinamo Kiev, ikinci maçta ise ev sahibi konumunda olduğu mücadelede AEK Larnaca'ya 1-0 mağlup oldu.



Ligde de işler pek iyi gitmiyor. Sonuçlar anlamında sorun teşkil eden nokta da lige yapılan kötü başlangıç. İlk maçta Dnipro-1'e 3-0 mağlup olan Dinamo Kiev, ikinci maçta da Zorya Luhansk'a 3-2 kaybetmişti. Lucescu'nun takımı ilk lig galibiyetini ise ev sahibi konumunda olduğu maçta Lviv'i 1-0 ile geçerek elde etti.



OYUNCULAR İLE SORUN YAŞIYOR



Ukraynalı eski futbolcu Ivan Hetsko, Dinamo Kiev'de yaşanan sıkıntılı sürece ilişkin Ukrayna basınına açıklamalar yaptı. Hetsko, özellikle yaz aylarında birkaç oyuncunun yurt dışına transferinin engellenmiş olması nedeniyle Lucescu'ya ve yönetime karşı bir tutumun olduğunu belirtti.



"TAKIM ATMOSFERİ ÇOK KÖTÜ"



Dinamo Kiev'de takım içi ilişkilerin son derece kötü olduğuna dikkat çeken Hetsko, "Kiev'de takım içindeki atmosfer çok kötü. Birçok oyuncu yurt dışına transfer olmak istiyor ama kulüp onları bırakmıyor. Oyuncular ve Mircea Lucescu arasındaki ilişki dostane olmaktan çıktı" dedi.



"GÖREVDEN AYRILMASI MUHTEMEL"



Lucescu'nun görevinden ayrılmasının beklendiğini aktaran Hetsko, "Mircea Lucescu'nun yakın gelecekte takım içindeki durumu çözebileceğini düşünmüyorum. Performansı da göz önüne alındığında yakında görevinden ayrıldığını duyacağımızı düşünüyorum" dedi.



"İLİŞKİLERİ KOPMUŞ DURUMDA"



Dinamo Kiev'de oyuncuların teknik direktöre karşı bir tutum içinde olduğunu belirten Ukraynalı eski futbolcu, "Kulübün asıl sorunu teknik direktör ve oyuncular arasındaki ilişki... Görünüşe göre Lucescu ile oyuncular arasındaki ilişki kopmuş durumda. Futbolcular, geçtiğimiz sezon olduğu gibi hocaları için övgü dolu ifadeler kullanmıyorlar. Korkarım ki Dinamo Kiev'de işlerin teknik direktörün istediği gibi değil kendilerinin istediği gibi ilerlemesi gerektiğini düşünen bir grup oluştu" ifadelerini kullandı.





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