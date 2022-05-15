Fırat Gül: 'Konuşacak ses kalmadı.'

Spor Toto 1.Lig'de Eyüpspor'a 2-1 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Fırat Gül, konuştu.



Ligden düşmesi kesinleşen Kocaelispor'da teknik direktör Fırat Gül, çok üzgün olduklarını söyledi.



Geldikleri günden itibaren çok iyi çalıştıklarını ifade eden Gül, "Bugüne kadar gecemiz gündüzümüz kulüpte geçti. Derdimizi anlatacak cümle yok. Elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştık. Çok fazla kredimiz de yoktu. 2 mağlubiyetle bu sonu yaşadık." diye konuştu.



Fırat Gül, bir basın mensubunun "Biraz sesli konuşur musunuz." demesi üzerine "Konuşacak ses kalmadı." ifadesini kullandı.





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