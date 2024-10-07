Fırat Aydınus: 'Gece yarısı talimat değişti'

Fırat Aydınus, Hürriyet'te Galatasaray - Alanyaspor maçının hakemi Mehmet Türkmen'in performansını değerlendirdi.
İşte o sözler:
"Genç hakem Mehmet Türkmen Galatasaray-Alanyaspor maçı ile 4 büyük takımın da müsabakalarını yöneterek turu tamamlamış oldu. Ama ne hikmetse bu takımların maçlarını hep ev sahibi oldukları zaman yönetti! Sahada "şahin" bakışı gözleriyle maç yöneten Türkmen için "yıldırım" hızıyla daha gün "doğmadan" gece yarısı talimat değiştirildi. FIFA'ya giden listede revizyon yapılarak, Cihan Aydın çıkartılıp Mehmet Türkmen dahil edildi. Geçen sezon 3, bu sezon 5 olmak üzere toplam 8 maç ile FIFA olacak!
Türkmen'i kendisine vekil seçen ve kefil olanlar bu çocuğa gerçekten yazık ediyorlar. Çok erken çok. Ne demek istediğim mutlaka ileride anlam kazanacak!
Oğuzhan Çakır'a da hazır değilken maç verdiniz ve geriye ittiniz. Mehmet Türkmen'in FIFA olması için daha zaman gerekli. Kumaşı iyi. Gelecekte bu listenin gediklisi olacak potansiyele sahip iken zarar veriyorsunuz bu yaptığınız atamalarla ve FIFA listesine bu kadar erken almakla.
"ÖZELLİKLE İLK YARIDA ÇOK TEDİRGİNDİ"
"Son yaşanan olaylar, kulüplerin son 3 yılda istediği hakemlerin ipini çekmesi ve MHK'ların buna çanak tutması, Mehmet Türkmen'in bu maçta özellikle ilk yarıda 'aman büyük takımların aleyhine hata yapmayayım' psikolojisi ve tedirginliği ile maç yönetmesine vesile oldu."
"Gerçi tüm hakemler şu an bu psikoz ve modda. Faul ve fena hareketleri yorumlaması ve uygulamasında çok zayıftı. Disiplin cezaları hak getire..."
İşte o sözler:
"Genç hakem Mehmet Türkmen Galatasaray-Alanyaspor maçı ile 4 büyük takımın da müsabakalarını yöneterek turu tamamlamış oldu. Ama ne hikmetse bu takımların maçlarını hep ev sahibi oldukları zaman yönetti! Sahada "şahin" bakışı gözleriyle maç yöneten Türkmen için "yıldırım" hızıyla daha gün "doğmadan" gece yarısı talimat değiştirildi. FIFA'ya giden listede revizyon yapılarak, Cihan Aydın çıkartılıp Mehmet Türkmen dahil edildi. Geçen sezon 3, bu sezon 5 olmak üzere toplam 8 maç ile FIFA olacak!
Türkmen'i kendisine vekil seçen ve kefil olanlar bu çocuğa gerçekten yazık ediyorlar. Çok erken çok. Ne demek istediğim mutlaka ileride anlam kazanacak!
Oğuzhan Çakır'a da hazır değilken maç verdiniz ve geriye ittiniz. Mehmet Türkmen'in FIFA olması için daha zaman gerekli. Kumaşı iyi. Gelecekte bu listenin gediklisi olacak potansiyele sahip iken zarar veriyorsunuz bu yaptığınız atamalarla ve FIFA listesine bu kadar erken almakla.
"ÖZELLİKLE İLK YARIDA ÇOK TEDİRGİNDİ"
"Son yaşanan olaylar, kulüplerin son 3 yılda istediği hakemlerin ipini çekmesi ve MHK'ların buna çanak tutması, Mehmet Türkmen'in bu maçta özellikle ilk yarıda 'aman büyük takımların aleyhine hata yapmayayım' psikolojisi ve tedirginliği ile maç yönetmesine vesile oldu."
"Gerçi tüm hakemler şu an bu psikoz ve modda. Faul ve fena hareketleri yorumlaması ve uygulamasında çok zayıftı. Disiplin cezaları hak getire..."