İtalya Serie A'nın 34. haftasında Fiorentina, sahasında Empoli'yi konuk etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Stadio Artemio Franchi'den oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Yacine Adli ve 25. dakikada Rolando Mandragora kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 57. dakikada Jacopo Fazzini'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 2 maça çıkaran Fiorentina, 59 puan ile 6. sırada yer aldı. Empoli ise 25 puanda kalarak 19. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Fiorentina, Roma deplasmanında olacak. Empoli, sahasında Lazio'yu ağırlayacak.
Stadio Artemio Franchi'den oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Yacine Adli ve 25. dakikada Rolando Mandragora kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 57. dakikada Jacopo Fazzini'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 2 maça çıkaran Fiorentina, 59 puan ile 6. sırada yer aldı. Empoli ise 25 puanda kalarak 19. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Fiorentina, Roma deplasmanında olacak. Empoli, sahasında Lazio'yu ağırlayacak.