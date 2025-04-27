İtalya Serie A'nın 34. haftasında Fiorentina, sahasında Empoli'yi konuk etti.



Stadio Artemio Franchi'den oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Yacine Adli ve 25. dakikada Rolando Mandragora kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 57. dakikada Jacopo Fazzini'den geldi.



Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 2 maça çıkaran Fiorentina, 59 puan ile 6. sırada yer aldı. Empoli ise 25 puanda kalarak 19. sırada yer aldı.



Ligde gelecek hafta Fiorentina, Roma deplasmanında olacak. Empoli, sahasında Lazio'yu ağırlayacak.