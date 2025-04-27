Fiorentina, sahasında Empoli'yi tek farkla geçti

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Fiorentina, sahasında Empoli'yi 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fiorentina, sahasında Empoli'yi tek farkla geçti
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27 Nisan 2025 18:16
Son güncelleme 27 Nisan 2025 18:17
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Fiorentina, sahasında Empoli'yi konuk etti.

Stadio Artemio Franchi'den oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Yacine Adli ve 25. dakikada Rolando Mandragora kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 57. dakikada Jacopo Fazzini'den geldi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 2 maça çıkaran Fiorentina, 59 puan ile 6. sırada yer aldı. Empoli ise 25 puanda kalarak 19. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Fiorentina, Roma deplasmanında olacak. Empoli, sahasında Lazio'yu ağırlayacak.
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