Fiorentina, deplasmanda Lazio'ya şans tanımadı

İtalya Serie A'nın 22. hafta maçında Fiorentina, Lazio'ya konuk oldu. Olimpico Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 11'de Yacine Adli ile 17'de Lucas Beltran kaydetti. Lazio'nun tek golünü ise 90+2. dakikada Adam Marusic attı.
Fiorentina, bu galibyetin ardından 6 maç sonra kazandı.
Fiorentina, bu galibiyetin ardından puanını 36'ya yükseltti. Lazio, 39 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Fiorentina, Genoa'yı konuk edecek. Lazio, Cagliari deplasmanına gidecek.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 11'de Yacine Adli ile 17'de Lucas Beltran kaydetti. Lazio'nun tek golünü ise 90+2. dakikada Adam Marusic attı.
Fiorentina, bu galibyetin ardından 6 maç sonra kazandı.
Fiorentina, bu galibiyetin ardından puanını 36'ya yükseltti. Lazio, 39 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Fiorentina, Genoa'yı konuk edecek. Lazio, Cagliari deplasmanına gidecek.