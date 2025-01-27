Fiorentina, deplasmanda Lazio'ya şans tanımadı

İtalya Serie A'nın 22. hafta maçında Fiorentina, deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fiorentina, deplasmanda Lazio'ya şans tanımadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2025 00:42
Son güncelleme 27 Ocak 2025 00:45
İtalya Serie A'nın 22. hafta maçında Fiorentina, Lazio'ya konuk oldu. Olimpico Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı. 

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 11'de Yacine Adli ile 17'de Lucas Beltran kaydetti. Lazio'nun tek golünü ise 90+2. dakikada Adam Marusic attı.
Fiorentina, bu galibyetin ardından 6 maç sonra kazandı.

Fiorentina, bu galibiyetin ardından puanını 36'ya yükseltti. Lazio, 39 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Fiorentina, Genoa'yı konuk edecek. Lazio, Cagliari deplasmanına gidecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery