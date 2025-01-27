Fiorentina, deplasmanda Lazio'ya şans tanımadı

İtalya Serie A'nın 22. hafta maçında Fiorentina, Lazio'ya konuk oldu. Olimpico Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.



Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 11'de Yacine Adli ile 17'de Lucas Beltran kaydetti. Lazio'nun tek golünü ise 90+2. dakikada Adam Marusic attı.

Fiorentina, bu galibyetin ardından 6 maç sonra kazandı.



Fiorentina, bu galibiyetin ardından puanını 36'ya yükseltti. Lazio, 39 puanda kaldı.



İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Fiorentina, Genoa'yı konuk edecek. Lazio, Cagliari deplasmanına gidecek.