Fiorentina, Cagliari'yi tek golle geçti

İtalya Serie A'nın 15. dakikasında Fiorentina evinde Cagliari'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fiorentina, Cagliari'yi tek golle geçti
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08 Aralık 2024 16:46
İtalya Serie A'nın 15. dakikasında Raffaele Palladino'nun ekibi Fiorentina evinde Davide Nicola'nın yönetimindeki Cagliari'yi 1-0 mağlup etti.

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan maçta Fiorentina'nın galibiyet golünü 24. dakikada Danilo Cataldi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fiorentina ligde üst üste 8. galibiyetini aldı ve puanını 31'e yükseltti. Cagliari ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fiorentina deplasmanda Bologna ile karşılaşırken, Cagliari evinde Atalanta'yı konuk edecek.

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