Final serisinde ikinci maç: Fenerbahçe Opet - Çimsa ÇBK Mersin

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek.



Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Can Mavisu, Kerem Yılmaz ve Ozan Gönen hakem üçlüsü görev yapacak.



FENERBAHÇE SERİDE 1-0 ÖNDE



İspanyol başantrenör Miguel Mendez yönetiminde çıktığı ilk müsabakada Çimsa ÇBK Mersin'i 77-70 mağlup eden sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti.



3. MAÇ 20 NİSAN'DA



Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı 20 Nisan Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Takımlardan birinin 3 galibiyete ulaşamaması durumunda oynanacak 4. ve 5. maçların programı ise daha sonra açıklanacak.



