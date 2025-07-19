Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Filip Kostic, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından İtalya'nın dev kulübü Juventus'a geri döndü. Sırp sol kanat oyuncusuna talip çıktı...Son olarak Yunan futbolunun köklü kulüplerinden Olympiakos'un, Kostic için Juventus'a talip olduğu öğrenildi. Juventus'un ise Sırp oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli istediği bildirildi.Kostic'in, Olympiakos'un teklifini dikkatle değerlendirdiği ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak konusunda düşünme aşamasında olduğu belirtildi. Yunan kulübü, tecrübeli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için transferde ısrarcı davranıyor.Kostic, 2024-2025 sezonunda sarı-lacivertli formayı 35 maçta giydi. Bu karşılaşmalarda ise 2 gol, 9 asistlik katkı sağladı.