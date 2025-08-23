23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
16:30
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
16:30
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
16:30
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
16:30
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
16:30
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
16:30
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
14:30
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
14:30

Filenin Sultanları'nın rakibi İspanya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yla karşılaşacak.

calendar 23 Ağustos 2025 09:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları'nın rakibi İspanya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yla mücadele edecek.

Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer alan milli takım, İspanya'nın ardından Bulgaristan ve Kanada ile son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.


Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

Milli takımın kadrosunda deneyimli isimler var

Ay-yıldızlıların Dünya Şampiyonası kadrosunda tecrübeli isimler bulunuyor. Dünya şampiyonalarında 2006, 2010, 2018 ve 2022'de kadroda yer alan kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland'daki organizasyonda 5'inci kez sahada olacak.

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın da Tayland'da milli takımın başarısı için ter dökecek.

Milliler, üst üste 6'ncı kez boy gösterecek

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösterecek.

Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.

Maç programı

Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:

Cumartesi

TSİ 15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos Pazartesi

TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba

TSİ 12.00 Türkiye-Kanada

