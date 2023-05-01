Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde verecek.



Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.



Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-4 Haziran'da Antalya'da, ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'ta, üçüncü haftasında ise 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.



16 takımın yer alacağı Voleybol Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Finaller ise ABD'nin ev sahipliğinde 12-16 Temmuz'da Arlington şehrinde gerçekleştirilecek.



Türkiye, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda aynı yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021 yılında ise üçüncülük elde etti.



Milli takımın organizasyon için oluşturulan geniş kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir



Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu



Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy



Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel



Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz



Maç programı



Millilerin, Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:



1. Hafta



31 Mayıs:



Güney Kore-Türkiye



1 Haziran



Türkiye-Sırbistan



3 Haziran



Türkiye-İtalya



4 Haziran



ABD-Türkiye



2. Hafta



14 Haziran



Hollanda-Türkiye



15 Haziran



Polonya-Türkiye



16 Haziran



Türkiye-Kanada



18 Haziran



Dominik Cumhuriyeti-Türkiye



3. Hafta



28 Haziran



Japonya-Türkiye



29 Haziran



Tayland-Türkiye



30 Haziran



Brezilya-Türkiye



2 Temmuz



Hırvatistan-Türkiye





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