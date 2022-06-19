Filenin Sultanları'ndan başkan Üstündağ'a Babalar Günü mesajı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın "Babalar Günü"nü kutladı.
FIVB Milletler Ligi'nin 2. hafta mücadelesi için Brezilya'da bulunan milliler, "Babalar Günü" için video mesaj hazırladı.
Milli takım sporcuları hazırladıkları video mesajda "Akif başkanım, Babalar Günü'nüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.
FIVB Milletler Ligi'nin 2. hafta mücadelesi için Brezilya'da bulunan milliler, "Babalar Günü" için video mesaj hazırladı.
Milli takım sporcuları hazırladıkları video mesajda "Akif başkanım, Babalar Günü'nüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.
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