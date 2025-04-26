FIFA'dan Eyüpspor'a transfer yasağı!

Süper Lig takımlarından Eyüpspor, FIFA'dan gelen transfer yasağı ile büyük bir şok yaşadı.Ligdeki ilk sezonunda ilk beş takım arasında olmak için iddiasını sürdüren Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, FIFA'dan gelen haberle üzüntü yaşadı.FIFA, Eyüpspor'a üç dönem transfer yasağı cezası verildiğini duyurdu.Bu gelişme sonrası Eyüpspor'un ceza ile ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.