FIFA'dan Eyüpspor'a transfer yasağı!

FIFA, Süper Lig takımlarından Eyüpspor ile ilgili alınan kararı resmi internet sitesinden duyurdu.

Haber; Sporx.com
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FIFA'dan Eyüpspor'a transfer yasağı!
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26 Nisan 2025 18:43
Son güncelleme 26 Nisan 2025 18:45
Süper Lig takımlarından Eyüpspor, FIFA'dan gelen transfer yasağı ile büyük bir şok yaşadı.

Ligdeki ilk sezonunda ilk beş takım arasında olmak için iddiasını sürdüren Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, FIFA'dan gelen haberle üzüntü yaşadı.

FIFA, Eyüpspor'a üç dönem transfer yasağı cezası verildiğini duyurdu.

Bu gelişme sonrası Eyüpspor'un ceza ile ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.



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